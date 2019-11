Kokoomus ja perussuomalaiset vaativat pääministeri Rinteen eroa

Petteri Orpon mukaan Sirpa Paateron ero näyttäytyy kokoomukselle niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa eduskunnalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii pääministeri Rinteen eroa. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii pääministeri Antti Rinteen (sd.) eroa. Posti-sotkun jälkiselvittely ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ero näyttäytyy kokoomukselle niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa eduskunnalle, Orpo sanoi.

"Ministeri Paateron syrjään siirtäminen ei poista tätä tosiasiaa. Kokoomuksen mielestä pääministeri ei voi näin ollen nauttia eduskunnan luottamusta ja hänen pitäisi näin ollen erota", Orpo sanoi eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja kuitenkin sanoi, että Paateron ero oli perusteltu, sillä tämäkin teki Posti-sotkun aikana virheitä.

"Koko Posti-case on jatkunut viikkoja, siinä on selkeästi hallitus ja omistajaohjaus toiminut huonosti. Se on aiheuttanut yhteiskunnalle miljoonien tappioita", Orpo sanoi.

"Se ei poista sitä, että pääministeri on ollut näistä asioista selkeän tietoinen ja aktiivinen toimija koko ajan tässä tilanteessa."

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Nyt-liike ilmoittivat keskiviikkona jättävänsä välikysymyksen Posti-sotkusta. Puolueet haluavat selvyyttä, antoivatko Rinne ja Paatero oikeaa tietoa eduskunnalle Postin pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaatii Rinteen eroa.

"SDP:llä näyttää olevan koko puolueorganisaation läpäisevä rehellisyysongelma, taksikuskitasolta ylimmälle huipulle. Pääministeri EI VOI valehdella yleisölle ja eduskunnalle. Jos Rinne on valehdellut, hänen on erottava", Halla-aho tviittasi.

Myös useat Halla-ahon puoluetoverit yhtyivät vaatimuksiin Twitterissä ja epäilivät Rinteen valehdelleen.

"Pelkkä Paateron eroaminen Posti-sotkun seurauksena ei kuitenkaan riitä, sillä näyttää siltä, että myös demaripääministeri Antti Rinne on valehdellut eduskunnalle ja kansalle", tviittasi Olli Immonen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo, että puolue vaatii pääministeripuolue SDP:tä selkeyttämään, missä Posti-sotkun selvittelyssä mennään.

Kurvisen mukaan kuohunta Postin ja muiden valtionyhtiöiden välillä on saatava loppumaan. Kurvisen mukaan demareilla on vastuu tilanteen kirkastamisessa.

Hallituspuolue vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan vihreät toivoo SDP:ltä johdonmukaisia tietoja Posti-kiistasta seuranneen tilanteen selkeyttämiseksi.

Ohisalon mukaan vihreät on viestinyt pääministeri Antti Rinteen suuntaan useita kertoja, että aukottomia tietoja tarvitaan. Ohisalo arvioi, että viestinnässä on ollut jotain epäjohdonmukaisuuksia.