Vihreiden Emma Kari vaatii turkistarhauksen lopettamista: "Eläintuotannon julmin muoto"

Esko Keski-Vähälä

"Suomi näyttäytyy kummallisena poikkeuksena, kun se ei ole vielä puuttunut turkistarhaukseen. Nykymuotoinen turkistarhaus sotii aivan selvästi hallitusohjelmaan kirjattua eläinsuojelulain uudistusta vastaan, johon säädetään eläimen oikeus lajityypilliseen käytökseen", Emma Kari toteaa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari vaatii, että turkistarhaus lopetettaisiin Suomessa.

"Turkistarhaus on vihdoin lopetettava Suomessakin. Turkistarhaus on eläintuotannon julmin muoto. Eläinten telkeäminen pieniin häkkeihin ja tappaminen turkisten vuoksi on väärin", hän toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja huomauttaa, että turkistarhaukseen suhtaudutaan vuosi vuodelta kriittisemmin.

"Se on täysin ymmärrettävää. Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia eivätkä enää hyväksy eläinten huonoa kohtelua. Meidän päättäjien tulee kuunnella tätä viestiä", Kari sanoo.

Turkistarhaus on päätetty lopettaa yhä useammassa Euroopan maassa. Viimeisimpänä tähän joukkoon liittyi Norja.

Animalian ja Oikeutta eläimille -järjestön Taloustutkimukselta tilaaman mielipidekyselyn mukaan neljäsosa maalaiskuntien asukkaista tukee turkistarhauksen jatkamista nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia myös tulevaisuudessa.

