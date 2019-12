Keskustalaiset pohtivat, voisiko Rinteestä päästä eroon kuin Jäätteenmäestä aikanaan

Sanne Katainen Juho Leskinen

Pääministeri Antti Rinne (sd.) saattaa kompastua Posti-kiistaan.

Keskustan eduskuntaryhmä on koko sunnuntaipäivän keskustellut keskenään pääministeri Antti Rinteen (sd.) asemasta. Kenttä on ollut yhteydessä kansanedustajiin. MT:n saamien tietojen mukaan Rinteestä halutaan eroon.

Eräs kansanedustaja totesi MT:lle: "Kun Jäätteenmäki lähti, hallitus pysyi kasassa. Näin voi käydä myös Rinteen kanssa."

Huomenna keskustan puoluejohto selvittää tukeako Rinnettä vai ei.

Sdp:n ahdinko syvenee. Keskusta ja vihreät vahvistavat asemiaan hallituksessa.

MT:n tietojen mukaan keskusta ja vihreät neuvottelevat, millä ehdoilla hallitusyhteistyötä jatketaan. Demarien asema heikkenee joka tapauksessa entisestään. Ennen tiistaita pitää löytyä yhteisymmärrys, jotta hallitus selviää välikysymyksestä.

Tähtäimessä on erityisesti Rinne, jonka toimintaa on taivasteltu oppositiossa ja jonka eroa on avoimesti vaadittu. Posti-kiista johti perjantaina jo kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) eroon.

Jostain syystä naisministerit eroavat helpommin kuin miehet. Rinne sinnittelee asemissaan.