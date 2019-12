Hävittäjien hintalappu jakaa suomalaiset — voimakkaimman tuen hallituksen kaavailema hävittäjäkauppa saa keskustan äänestäjiltä

Naisista lähes puolet pitää hävittäjähankintaa liian kalliina, kun miehistä yli puolet on sitä mieltä, että hävittäjät ovat hintansa arvoisia.

Runsas kolmannes suomalaisista on sitä mieltä, että Hornetit korvaavien hävittäjien hinta on liian korkea.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi lokakuun alussa, että torjuntahävittäjien hinta saa asettua 7–10 miljardin euron välille. MT kysyi suomalaisilta onko tämä hinta sopiva, liian pieni vai liian korkea.

Sopivana hintaa pitää 38 prosenttia suomalaisista. Vain harva pitää hintaa liian pienenä. Joka viides ei osaa sanoa kantaansa.

Hävittäjähankinnasta on tarkoitus tehdä lopullinen päätös vuonna 2021. Seuraava Suomen ilmavoimien hävittäjä on joko amerikkalaisten Boeingin Super Hornet tai Lockheed Martinin F35, ranskalaisen Dassaultin Rafale, ruotsalaisen Saabin Gripen tai yhteiseurooppalaisen BAE-Systemsin Eurofighter Typhoon. Tarjouspyynnöt koneiden valmistajille on jo lähetetty. Käytännössä koneet ostetaan velkarahalla.

Naisista lähes puolet pitää hävittäjähankintaa liian kalliina, kun miehistä yli puolet on sitä mieltä, että hävittäjät ovat hintansa arvoisia. Naisten lisäksi myös nuoret ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat suhtautuvat kriittisimmin hävittäjien hintaan.

Eduskuntapuolueiden äänestäjistä vasemmistoliittolaiset erottuvat selkeästi nihkeydellään hävittäjäkauppoja kohtaan. Lähes 70 prosenttia puoluetta äänestävistä pitää hankintaa liian kalliina.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) asemaa helpottanee tieto, että voimakkaimman tuen hallituksen kaavailema hävittäjäkauppa saa keskustan äänestäjiltä. Heistä lähes 60 prosenttia pitää 7–10 miljardin hintalappua sopivana. Hallituspuolueista SDP:n ja vihreiden kannattajat ovat vasemmistoliittolaisten lisäksi huomattavan kriittisiä hävittäjien hintalapun suhteen.

Kokoomuslaisten enemmistö tukee hallituksen hävittäjäbudjettia, mutta joka kymmenes kokoomuslainen haluaisi käyttää vielä enemmän rahaa uusiin hävittäjäkoneisiin. Intoa käyttää enemmän rahaa hävittäjiin löytyy myös perussuomalaisten kannattajilta.

Kyselyn hävittäjähankinnan hinnasta toteutti Kantar TNS Agri marraskuun alussa. Kyselyyn vastasi 1 043 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa koko väestön tasolla.