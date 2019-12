Uutispäällikön kommentti: Ensin Rinne, nyt Haavisto — edes pääministerin vaihto ei pelasta hallituksen uskottavuutta

Sanne Katainen, Jaana Kankaanpää

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero pyysi eroa tehtävästään perjantaina. Pääministeri Antti RInne (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat keskellä kohuja, jotka voivat koitua heidän kohtalokseen.

Hallituskriisi on kääntymässä ratkaisevaan vaiheeseen. Kello 14 keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu ja ratkaisee Antti Rinteen (sd.) kohtalon pääministerinä.

Viestit keskustan suunnasta viittaavat vahvasti siihen, että Rinteen ura pääministerinä päättyy.

Kyse ei ole enää edes siitä, onko Rinne jäänyt teknisesti kiinni valehtelusta eduskunnassa, vaan siitä tosiasiasta, että hänellä ei ole uskottavuutta jatkaa tehtävässään. Ja vaikka Rinne jatkaisikin, edessä olisi suurella todennäköisyydellä lisää sähläystä.

Kysymys kuuluu, riittääkö Rinteen vaihtaminen ratkaisemaan tilannetta? SDP on täysin sekaisin, eikä Rinteen seuraajasta ole selvyyttä. Todennäköisin nimi on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joka on tunnettu poliittisista manöövereistään.

Entä sitten jos keskusta vaatii Rinteen syrjäyttämistä ja epämääräisessä kuviossa pääministerin paikalle nousee Lindtman?

Silloin SDP:ssä alkaisi välitön puheenjohtajataisto ja Rinteen entiset tukijat tekisivät kaikin tavoin uuden pääministerin aseman vaikeaksi. Lindtmanin ongelma olisi sama kuin Rinteellä. Hän on sisäpiirin ja puolue-eliitin ehdokas, joka ei auta nostamaan SDP:n surkeaa kannatusta.

Jos tilanne tähän mennessä oli sekava, uuden mausteen siihen tuo Iltasanomien maanantaina julkaisema uutinen, jonka mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Kun Tuominen ei suostunut, Haavisto syrjäytti Tuomisen paikaltaan. Haavisto on kiistänyt jutun väitteet.

Jos IS:n uutinen pitää paikkansa, Haavisto on yrittänyt painostaa virkamiestä toimimaan lainvastaisesti ja sen jälkeen syrjäyttänyt tämän tehtävästään. Haavisto ei tällöin myöskään ole puhunut totta kiistäessään IS:lle uutisen tiedot. Kyseessä on paljon Rinteen toilailuja raskauttavampi asia. Jos uutinen pitää paikkansa, Haavisto saa lähes varmasti lähteä tehtävästään.

Mitä olisi jäljellä punavihreän hallituksen uskottavuudesta, jonka omistajaohjausministeri saa potkut, pääministeri pakotetaan lähtemään ja ulkoministeri joutuu eroamaan?

Vastaus on, että ei edes rippeitä.

Perussuomalaisten pelko on ainoa hallitusta koossa pitävä voima. Nähtäväksi jää kuinka pitkään se riittää.

Lue lisää aiheesta:

Keskustalaiset pohtivat, voisiko Rinteestä päästä eroon kuin Jäätteenmäestä aikanaan

Keskusta vaatii selvyyttä Rinteen toimista — Kärnä: "Aika mahdottomaksi käy asema, jos yksiselitteisesti selviää, että pääministeri ei ole puhunut totta eduskunnassa"