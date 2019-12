Keskusta haluaa SDP:n tekevän johtopäätökset – Kulmunin mukaan Antti Rinteen hallitus ei nykyisellään ole toimintakykyinen

Keskustan puoluejohtaja totesi maan tarvitsevan hallituksen, joka on luottamuskelpoinen.

Jaana Kankaanpää

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni odottaa SDP:n tekevän johtopäätökset tilanteesta.

Keskusta haluaa, että SDP tekee johtopäätökset tilanteesta. Puoluejohtaja Katri Kulmuni ei suostunut suoraan sanomaan, että pääministeri Antti Rinteen olisi erottava. Hän totesi moneen otteeseen, että maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen.

"Keskusta on käynyt tänään erittäin vakavia keskusteluja. Meidän luottamus on vahvaa viiden puolueen koalitioille, mutta meidän luottamus on horjunut hallituksen toimintakykyyn", Kulmuni totesi hetki sitten.

"SDP:n on tehtävä omat ratkaisut asiasta", Kulmuni totesi.

Keskustan mukaan hallitus ei nyt ole toimintakykyinen, sillä luottamusta ei ole.

Kulmunin mukaan keskusta on pyytänyt SDP:ltä riittäviä selvityksiä Posti-vyyhdistä. Ssaadut selvitykset eivät ole olleet tyydyttäviä.

Jos Rinne ei vedä asiasta johtopäätöksiä, keskusta katsoo sitten miten se asiassa toimii.

SDP:n puoluehallitus on parhaillaan käynnissä.