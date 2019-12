SDP vaatii keskustalta lisäselvitystä Iltalehdelle vuodetuista Whatsapp-viesteistä – Keskustan Kurvinen pitää tietovuotoa törkeänä

Heikki Saukkomaa

Keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vierailee huomenna SDP:n vieraana. SDP vaatii keskustalta lisäselvityksiä viime päivien tapahtumista.

Kuohunta hallituspuolueiden SDP:n ja keskustan välillä ei ota laantuakseen.

Keskustan eduskuntaryhmän sisäinen Whatsapp-keskustelu oli vuodettu Iltalehdelle.

Iltalehti uutisoi viestinvaihdon pohjalta, että Rinteen kaatamista oli keskustan sisällä valmisteltu jo useiden päivien ajan.

Viestinvaihdon julkaiseminen näyttää synnyttäneen demareissa suurta ärtymystä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ilmoittikin tänään keskiviikkona, että puolueen eduskuntaryhmä vaatii keskustalta lisäselvitystä asiasta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo MT:lle vierailevansa SDP:n ryhmäkokouksessa huomenna torstaina.

"Menen huomenna käymään SDP:n ryhmässä heidän vieraanaan, kun minua on sinne pyydetty. Menen sinne keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. He haluavat käydä tätä tilannetta läpi", Kurvinen kommentoi.

Iltalehden juttunsa pohjana käyttämät Whatsapp-viestit ovat Kurvisen mukaan normaalia poliittista keskustelua.

"Siinä on kyse ihan normaalista poliittisesta keskustelusta, jota kansanedustajat käyvät koko ajan. Kun koko kansa huutaa, että mitä Posti, (Antti) Rinne ja (Sirpa) Paatero ovat tehneet, niin mielestäni on aivan normaalia keskustella asiasta."

"Whatsapp-ryhmää on käytetty vuosikausia eduskuntaryhmän sisäisen keskustelun väylänä. Se on epävirallinen keskustelukanava. Vastaaviahan on olemassa työpaikoilla ja erilaisissa harrasteryhmissä", Kurvinen kertoo.

Keskustan eduskuntaryhmän Whatsapp-keskusteluryhmä suljettiin Kurvisen määräyksestä lauantaina.

"Se meni kiinni siinä vaiheessa, kun tapahtui ensimmäinen tietovuoto Iltalehteen."

Kurvinen kuvailee tietovuotoa törkeäksi tapaukseksi.

"Se on törkeä luottamuksen pettäminen, kun oman porukan sisäistä viestittelyä vuodetaan ulos. Se on myös oman joukkueen pettämistä."