Ylen mittaus: Perussuomalaisten kannatus yli 24 prosenttia – lukema on puolueen historian korkein

Sanne Katainen

Jussi Halla-aho johtaa mittausten mukaan Suomen suurinta puoluetta.

Oppositiossa istuvat perussuomalaiset ovat yhä Suomen suosituin puolue, selviää Ylen teettämästä kannatusmittauskesta. Puolueen kannatus on 24,3 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä Ylen mittauksessa. Se on Ylen mukaan puolueen historian paras lukema.

Toisiksi suosituin puolue on kokoomus 18,6 prosentin kannatuksella. Vihreitä kannattaa 13,9 prosenttia. Pääministeripuolue SDP:n kannatus putosi 13,2 prosenttiin ja keskustan 10,6 prosenttiin.

Mittauksen toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli marras-joulukussa 2 944 ihmistä.