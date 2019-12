Uutistausta: Johtaako Suomea pian punavihreä Sanna Marin vai ay-taustainen Antti Lindtman?

Siinä, missä Marin on ideologinen ja idealistinenkin poliitikko, on Antti Lindtman realisti ja pelin poliitikko.

Petteri Kivimäki

Sanna Marin on voimakkaan ideologinen vasemmistolainen. Hän on sateenkaariperheen ja työläiskaupungin kasvatti.

SDP kokoontuu ylihuomenna sunnuntaina puoluevaltuustonsa kokoukseen Helsinkiin päättämään uudesta pääministeristä.

Suomen seuraava pääministeri on joko liikenneministeri Sanna Marin, 34, (sd.) tai SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 37.

Molemmat ovat 1980-luvulla syntyneitä uuden polven demareita. Kumpainenkin on kunnostautunut kotikaupunkiensa kaupunginvaltuustojen johtotehtävissä: Marin Tampereella ja Lindtman Vantaalla.

Marin on voimakkaan ideologinen vasemmistolainen. Hän on sateenkaariperheen ja työläiskaupungin kasvatti. Marinin linja on niin vihertävä ja vasemmistolainen, että hän mahtuisi helposti vasemmistoliittoon. Suurimpana erottavana tekijänä on kuitenkin suhtautuminen EU:hun. Marin on EU-myönteinen, kun taas vasemmistoliitossa on paljon kriittisyyttä unionia kohtaan.

Jos SDP:n seuraava puheenjohtaja on Sanna Marin, on täysin mahdollista, että keskustelu SDP:n ja vasemmistoliiton yhdistymisestä yhdeksi suureksi vasemmistopuolueeksi saa uusia sytykkeitä. Marin veisi demareita reippaasti vihertäen vasemmalle.

Siinä, missä Marin on ideologinen ja idealistinenkin poliitikko, on Antti Lindtman realisti ja pelin poliitikko. Ammattiyhdistysliiketaustainen Lindtman on varovainen, harkitseva ja älykäs poliitikko, jonka toimintatavoissa korostuu äärimmilleen viety pragmaattisuus.

Pitkän linjan demaripoliitikko Eero Heinäluoma on hänen läheinen yhteistyökumppaninsa.

Lindtmanille politiikan pelikuviot ovat tuttuja. Vantaalainen on piinkova poliitikko hyvässä ja pahassa.

Jos SDP valitsee Marinin, siirtyy puolue kerralla reippaasti vasemmalle kilpailemaan samoista äänistä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Punavihreä blokki tiivistynee tuolloin entisestään. Pelkona kuitenkin on, että duunaritaustaisten maakuntien sosiaalidemokraattien joukkopako perussuomalaisiin ja nukkuvien puolueeseen kiihtyy entisestään.

Lindtman olisi ay-demareiden ja rautakourien mieleen, mutta riittäisikö hänen vetovoimansa suurten kaupunkien tiedostavan nuorison kalasteluun? SDP:n kannattajakunta on kaikista Suomen puolueista ikääntyneintä, joten nuorisokannatuksen nostaminen on puolueelle elämän ja kuoleman kysymys.

Lindtmanin poliittinen linja on myös huomattavasti hankalammin hahmottuva kuin Marinin, jolla on selvät punavihreät sävelet.

Marinin haasteeksi voi muodostua se, että Suomen politiikan eturiviin on jo marssinut joukko nuoria naispoliitikkoja. Onko tällä sektorilla jo liiaksi ruuhkaa?

Kari Salonen

