Pääkaupunki oli Touko Aallolle kuin vieras hovi – "Käytännössä kaikki valta vihreissä on Helsingissä"

Petteri Kivimäki

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto putosi eduskunnasta kevään vaaleissa.

Vuosina 2015–2019 eduskunnassa keskisuomalaisena kansanedustajana vaikuttanut Touko Aalto nousi vihreiden puheenjohtajaksi kesällä 2017.

Pesti puoluejohtajana päättyi vain reilua vuotta myöhemmin, kun Aalto jäi sairauslomalle ja luopui tehtävästään.

”Olen tullut siihen tulokseen, että Helsinki on Suomessa kuin valtio valtiossa. Helsinki on erityinen, itsenäinen, vahva ja tärkeä alue Suomen sisällä. Maakunnan ihmiselle se voi myös olla tosi julma ja kova paikka”, Aalto sanoo.

Aallon mukaan pelin politiikka astuu kuvioihin Helsingissä maakuntia huomattavasti korostuneemmin.

”Kun tulet niihin kuvioihin ulkopuolelta, on se kuin astuisi vieraaseen hoviin. Siellä menestyäkseen on itsekin osattava pelata kovaa. Sitä en tainnut ikinä kunnolla oppia. Se on yksi ratkaiseva syy siihen, miksi epäonnistuin pääkaupungissa”, Aalto miettii.

”Itselleni on tärkeää, että toimitaan läpinäkyvästi ja kaikki toiminta kestää päivänvaloa. Sitä voidaan pitää haihatteluna, mutta näihin periaatteisiin olen itse sitoutunut.”

Aallon mukaan käytännössä kaikki valta vihreissä on Helsingissä.

”Ja monissa muissakin puolueissa ja yhteiskunnassamme ylipäänsä. Mitä lähemmäs vallan ydintä menet, sitä kovemmaksi peli käy.”

Touko Aalto kertoo seuraavansa huolestuneena pääkaupunkiseudun ja muun maan kasvavaa vastakkainasettelua.

”Ajattelen, että kaupungistumista ei ole järkeä vastustaa, mutta Suomea on mietittävä ja kehitettävä kokonaisuutena. Koulutus, saavutettavuus ja monipaikkaisuus ovat tässä avainkysymyksiä.”

Aalto puolustaa Suomen eri osiin hajautettua yliopistoverkkoa.

”Korkeakoulujen merkitys aluekehityksessä on aivan keskeinen. Jokainen voi miettiä, millainen paikka Jyväskylä olisi ilman yliopistoa ja ammattikorkeakoulua.”

Aalto uskoo, että asumisen monipaikkaisuus ja etätyöt yleistyvät tulevaisuudessa.

”Infrastruktuurin ja tietoliikenneyhteyksien on oltava tarpeeksi hyvällä tasolla koko maassa. Esimerkiksi nopeiden junayhteyksien osalta on nyt tehtävä rohkeita ratkaisuja. Nostan Rinteen hallitukselle hattua siinä, että näissä asioissa halutaan edetä.”

Lue lisää aiheesta: Touko Aallon mielestä politiikasta on tullut show-painia – "luodaan viholliskuvia ja käännetään ihmisiä toisiaan vastaan"