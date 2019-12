SDP esittää Sanna Marinia uudeksi pääministeriksi – MTK:n Juha Marttilan mukaan hallitusohjelman toteuttaminen on nyt tärkeintä

Jussi Nukari

Sanna Marin päihitti SDP:n puoluevaltuuston pääministeriäänestyksessä Antti Lindtmanin.

SDP:n puoluevaltuusto esittää uudeksi pääministeriksi Sanna Marinia.

Asiasta päätettiin tänään sunnuntaina Helsingissä eduskunnan pikkuparlamentissa SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa.

Tamperelainen Sanna Marin päihitti kilpakumppaninsa, vantaalaisen Antti Lindtmanin puoluevaltuuston äänestyksessä äänin 32–29.

Ehdokaspuheessaan Sanna Marin korosti olevansa hyvinvointivaltion kasvatti.

Marinin mielestä SDP:llä riittää edelleen työtä hyvinvointivaltion rakentamisessa.

”Hyvät toverit, työmme on kesken. Me lupasimme suomalaisille muutosta, ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Meillä on tehtävä”, Marin lausui puoluevaltuuston edessä.

Marinin mukaan SDP:n tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomesta tulee ilmastokestävä yhteiskunta, jossa työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja työelämän laatua parannetaan.

”Tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toteutetaan ihminen eikä rakenteet edellä. Meidän täytyy rakentaa maa, jossa jokainen voi ikääntyä levollisin mielin ja ihmisarvoisella tavalla”, Marin linjasi.

Marin myös korosti, että hallituksen luottamus ja toimintakyky on palautettava välittömästi.

”Tähän työtön on tartuttava heti. Tunnen hallituskumppanit ja valtioneuvoston jäsenet. Olen tilanteen tasalla.”

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan on tärkeää, että hallitus saa uuden pääministerin johdolla toteutettua hallitusohjelmaansa.

"Hallitusohjelmassa on ihan hyviä asioita maatalouden, metsätalouden ja aluepolitiikan näkökulmasta. Ohjelmaa on nyt syytä saada toteutettua. En epäile, etteikö viiden puolueen hallitus siihen pystyisi. Pääministerivaihdos ei tilannetta oleellisesti muuta", Marttila pohtii.

MTK-pomo toivoo, että maatalouden kannattavuus huomioidaan kautta linjan, kun ilmastonmuutosta torjutaan.

"Parasta ilmastopolitiikkaa maatalouden osalta on, että myös rahoitus ja kannattavuus maatiloilla saadaan kuntoon. Kannattavuutta tiloilla ei saa heikentää lyhytnäköisillä poliittisilla päätöksillä", Marttila sanoo.

Hän myös muistuttaa hallitusohjelmakirjauksesta, jossa EU:n maaseuturahoituksen leikkaukset luvataan kompensoida täysimääräisesti kansallisesti.

"Uuden pääministerin johdolla on huolehdittava siitä, että kompensaatio toteutuu hallitusohjelman mukaisesti."