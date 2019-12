Vasemmistoliitto ratsastaa alennusleivällä työehtokampanjassaan: "Leivän voi laittaa alennusmyyntiin. Työehtoja ei"

KUVAKAAPPAUS VASEMMISTOLIITON FACEBOOK-SIVULTA

Vientialojen kolmipäiväinen lakko alkoi eilen maanantaina. Lakossa on noin 100 000 työntekijää.

Myös hallituspuolue Vasemmistoliitto otti asiaan vahvasti kantaa Facebook-päivityksellään.

"Palkalla on tultava toimeen, ja työnteon ehtojen on säilyttävä reiluina. Työehdoissa ei ole parasta ennen -päivämäärää eikä kilpailukykyä ole ilman työntekijöitä. Siksi työelämän muutoksen keskellä on varmistettava, että työntekijöiden oikeudet eivät heikkene ja työelämä on reilu #kaikille, ei harvoille."

Kannanotto on kuvitettu ruisleivän kuvalla ja otsikolla: Leivän voi laittaa alennusmyyntiin. Työehtoja ei.

Elintarvikkeiden halpuutus on herättänyt viime vuosina runsaasti närää. Onko kampanjamainos onnistunut, Suomen Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen?

"Mielestäni kampanja tuolla kuvalla on ihan ok. Kyllä parasta ennen päivämäärää tai viimeistä myyntipäivää lähestyvän leivän voi myydä alennuksella", Kuntonen arvioi.

"Työehtojen alennusmyynti on meidän jäsenistön kannalta selkeästi kielteinen asia, kun taas parasta ennen päivämäärää tai viimeistä myyntipäivää lähestyvän leivän myynti alennuksella ei sitä ole."