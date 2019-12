Marin puolusti EU-budjetin maatalousrahoja – "Aika lähellä kompromissia, joka tullaan saavuttamaan toivottavasti jo helmikuussa"

Suomea on syytetty kotiin päin vetämisestä EU:n budjettineuvotteluissa. Marinin mielestä Suomen tekemä esitys on tasapainoinen.

Petteri Kivimäki

Sanna Marin osallistui torstaina ensimmäistä kertaa Brysselin huippukokoukseen.

EU-maiden johto kokoontui loppuviikolla Brysseliin huippukokoukseen. Suomea neuvotteluissa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

EU-johto yrittää päästä yksimielisyyteen tavoitteesta, jossa unionista tulisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Toistaiseksi sitoutumista sopimukseen ovat jarruttaneet Unkari, Puola ja Tšekki, jotka nojaavat energiantuotannossaan fossiilisiin polttoaineisiin.

Jäsenmaiden yhteisen ilmastopäätöksen valmistuminen on ollut yksi Suomen puheenjohtajuuskauden päätavoitteista.

Toinen kokouksen pääaiheista on EU-rahoitus vuosille 2021–2027. Suomen valmistelemat, huippukokouksessa pöydällä olevat budjettiluvut ovat saaneet kritiikkiä ympäri Eurooppaa. Joidenkin jäsenmaiden mielestä Suomi on ajanut liikaa omia etujaan vetäessään neuvotteluita.

Suomi esittää EU-puheenjohtajana komission esitystä enemmän varoja maatalouteen mutta vähemmän uusiin rahoituskohteisiin. Komission esittämän budjetin keskiössä ovat uudet rahoituskohteet, kuten puolustus, digitalisaatio, rajavalvonta, tutkimus ja ilmasto.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei ole tyytyväinen siihen, että Suomen esityksessä uusien rahoitusprioriteettien osuutta lasketaan suhteessa komission esitykseen. Suomen malli on komission mukaan riittämätön vastaamaan muun muassa turvallisuuteen liittyviin haasteisiin.

Suomen mukaan maatalouden leikkausten keventäminen on kuitenkin jäsenmaiden kanssa käytyjen neuvotteluiden tulos. Marin esittelee luvut jäsenmaille torstaina. Lopullisia päätöksiä ei kuitenkaan saada vielä tänään aikaan.

”Suomi on tehnyt oman esityksensä, joka on minun mielestäni tasapainoinen. Se huomioi eri lohkot hyvin. Uskon, että se on aika lähellä kompromissia, joka tullaan saavuttamaan – toivottavasti jo helmikuussa”, Marin sanoi toimittajille ennen kokouksen alkua.

Ilmastoneuvottelut linkittyvät myös budjettikysymyksiin. Komission uuden ilmasto- ja ympäristösopimuksen yksi konkreettinen esitys on antaa sata miljardia euroa fossiilisista polttoaineista riippuvaisten jäsenmaiden tukemiseen.