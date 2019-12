Valtiovarainministeri Kulmuni kyseli Instagramissa, pitäisikö al-Holista tuoda Suomeen vain lapset vai myös äidit – poisti pian pahennusta aiheuttaneen kyselyn

Sanne Katainen

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni totesi Twitterissä, että kysely Instagramissa oli epäonnistunut.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoo Twitterissä poistaneensa al-Holia koskevan kyselyn Instagram-tililtään. Kulmuni toteaa, että kyselyn toteutustapa oli epäonnistunut.

Ministeri kysyi Instagram-seuraajiltaan, mitä mieltä he ovat al-Holin Isis-leirin suomalaisten kotiuttamisesta: Pitäisikö Suomeen hakea ”Vain lapset” vai ”Lapset ja äidit.”

Twitterissä Kulmuni kertoi kyselyn poistamisesta näin: "Viikolla on puhuttanut vaikea Al-holin tilanne suomalaisten osalta. Kerroin eilen @keskusta kannan asiaan. Kansalaisia teema puhuttaa kovasti. On tärkeää käydä myös kansalaiskeskustelua & saada palautetta. IG-kyselyni herätti pahennusta, se on poistettu. Tapa oli epäonnistunut."

Kysely ehti herättää pahennusta ja epäuskoa. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin eurooppalaisesta mediasta vastaava johtaja Andrew Stroehlein ihmetteli ministerin toimintatapaa sosiaalisessa mediassa.

”Tämä on kamalaa, jos tämä on totta. Valtion tulisi kunnioittaa kansalaistensa oikeuksia kaikissa tapauksissa, eikä alistaa heidän elämän ja kuoleman kysymyksiään julkisen äänestyksen alaisiksi sosiaalisessa mediassa”, Stroehlein tviittasi.