Presidentti Sauli Niinistö rauhoitteli Ylen kyselytunnilla maidon- ja lihantuottajien huolia: "En minä näkisi nyt valtavan synkkänä kenenkään maataloustuottajan kohtalo"

Presidentti Sauli Niinistä.

Presidentti Sauli Niinistö otti tänään Ylen Tasavallan presidentin kyselytunnilla myös maatalouteen ja maidon- ja lihantuottajien huoliin Suomen asenneilmapiiristä tuottajia kohtaan.

Asia nousi presidenttipariin liittyen esiin marraskuussa, kun Niinistön puoliso Jenni Haukio piti eläinsuojelupalkintoa vastaanottaessaan puheen, jonka monet tuottajat kokivat kritisoivan voimakkaasti kotimaista eläintuotantoa.

Kyselytunnilla asian otti esiin Maatalousyhtymä Nostamon Tiina Löfgren Pohjois-Karjalan Liperistä.

"Kuten tiedätte, maatalouteen kohdistuu tällä hetkellä paljon paineita. Mitä rohkaisevia ajatuksia teillä olisi, herra presidentti, antaa maidon tai lihan tuottajille, ettei isännän ja emännän mieli menisi jouluna kuusen sijaan päin mäntyä?"

"Jos mennään ihan erikseen maidon-, lihantuottajiin, niin aika paljon heidän olemisensa on tietysti kuluttajista kiinni", presidentti vastasi.

"Minusta on erittäin hyvä, että tuottajat kiinnittävät huomiota muun muassa tuotanto-olosuhteisiin hyvinkin paljon ja kaikki se tarkoittaa sitä, että sillä on heijastusvaikutuksia kuluttajiin. Se on tavallaan oman tuotannon myyntiäkin."

"En minä näkisi nyt valtavan synkkänä kenenkään maataloustuottajan kohtaloa. Tässä tietysti aina välillä syntyy sellaisia mielipideaaltoja ja mutta kyllä minä näkisin, että tämä kokonaisuus aika tasaisesti eteenpäin menee."

Presidentiltä kysyttiin myös, "mikä on näkemyksenne Suomen merkityksestä osana globaalia ruuantuotantoa?"

"Olen jo vuosikymmeniä sitten puhunut tietynlaisesta omavaraisuudesta. Meidän on säilytettävä kyky tuottaa ruokaa", Niinistö painotti.

"Sitä kykyä ei ole kellään muilla kuin maataloustuottajilla, tänä päivänä erityisesti nuoret tuottajat ovat tässä suhteessa valtavan tärkeitä."

Niinistö mukaan omavaraisuus on tärkeää jo nyt, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset globaaliin ruuantuotantoon eivät vielä olisikaan dramaattisia.

"Jos esimerkiksi mustan mullan alueella tapahtuisi paikallinen säätilan aiheuttama ongelma, sekin puraisisi jo aika pahasti."

