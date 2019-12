Kommentti: Maaseudun Tulevaisuuden mukaan lähes miljoona suomalaista haluaa muuttaa maalle – Hesarin mielestä kaikki muuttavat Helsinkiin

Maija Partanen

Tubettaja Inari Ferdandez muutti vuodeksi Sodankylään ja kertoo kokemuksistaan Youtubessa.

Iisalmen Sanomissa oli viime viikolla juttuja muuttoliikkeestä pääkaupunkiseudulta Iisalmeen. Lehti kertoi, että pääkaupunkiseudulta on muuttanut sinne kymmenen vuoden aikana 679 uutta asukasta.

Kirjoittelu oli vastine Helsingin Sanomien repparille, jossa annettiin kuva, että muuttoliike on yksipuolisesti Helsinkiin päin. Jutussa kerrottiin, että pääkaupunkiseudulle on kymmenessä vuodessa muuttanut 913 henkilöä Iisalmesta.

Iisalmen Sanomat kutsui kommentissa Hesarin uutisointia trumppilaiseksi. Perusteena oli, että Hesari jätti tuon 679 toiseen suuntaan muuttanutta kertomatta.

Kuva muuttuukin aika vahvasti kun tietää, että Iisalmen nettotappio pääkaupunkiseudulle kymmenen vuoden aikana on 234 ihmistä. Iisalmesta muutti sinä aikana Vantaalle keskimäärin kaksi ihmistä enemmän kuin Vantaalta Iisalmeen.

MT:n kyselyn mukaan noin 40 prosenttia suomalaisista haaveilee maalle muuttamisesta. Kysely kertoo tietenkin mielikuvista, eikä ennakoi millaisiin ratkaisuihin ihmiset lopulta päätyvät.

Silti kyselyssä on aika vahvoja ilmaisuja, kuten suunnittelee maalle muuttoa vakavasti. Se pysäyttää jo hetkeksi miettimään vastausta. Yli 15 prosenttia vastasi, että kyllä, suunnittelee vakavasti muuttamista maalle. Se on 840 000 suomalaista.

Jos heistä kymmenen prosenttia toteuttaa haaveensa, maalle muuttaa 84 000 ihmistä.

Suurin osa Iisalmeen muuttaneista on muuten työikäisiä. Työpaikoista muuton ei pitäisikään jäädä kiinni, sillä työvoimapulaa podetaan kaikissa maakunnissa.

Moni tänä vuonna tehty kysely kertoo, että suomalaisten tuki maaseutuasumiselle on vahva. MT:n jutut siitä tästä ja tästä, lisäksi linkki Helsingin Sanomien juttuun. Siksi muuttoliikkeestä kaupunkiin ei pidä puhua vääjäämättömänä kohtalona. Se on tällä hetkellä totta, mutta samalla liikettä poispäin kaupungeista on koko ajan.

Halu sille kytee vahvana suomalaisten mielissä. Maalle myös tuskin muutetaan vastoin tahtoa.

