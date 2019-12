Viron sisäministeri pyytää anteeksi pääministeri Sanna Marinia koskevia lausuntojaan – sanoo tulleensa tulkituksi väärin

Raul Mee

Oikeistopopulistisen Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Helme. Arkistokuva.

Viron sisäministeri, oikeistopopulista Ekre-puoluetta edustava Mart Helme pyytää anteeksi Suomen pääministeriltä Sanna Marinilta (sd.). Helmen mukaan hänen lausuntonsa Marinista on tulkittu väärin ja hän halusi todellisuudessa antaa "tunnustusta" Marinille.

"Se yksi lause, jonka te olette tulkinneet halveksuvaksi, on minun tulkintani mukaan tunnustusta antava. Se on sillä tavalla myönteinen, että yhteiskunnan alemmaltakin tasolta on mahdollista päästä työnteolla politiikan huipulle", Helme sanoi Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Helme syytti Viron mediaa lausunnon vääristelystä.

Helme kyseenalaisti sunnuntaina radiohaastattelussa Marinin ja hallituksen pätevyyden. Hän muun muassa sanoi, että myyjätytöstä on tullut pääministeri. Marin on kertonut työskennelleensä nuoruudessaan tavaratalossa myyjänä.

Hieman ennen anteeksipyyntöään Helme kertoi Delfi-lehden mukaan, ettei aio pyytää lausuntoaan anteeksi ja varoitti Viron hallituksen "todennäköisesti hajoavan". Tavattuaan hallituksen edustajat hän kuitenkin totesi, että "tilanne ei ole niin paha".

