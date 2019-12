Viestintätoimistoon siirtyvän Sini Harkin korvaaja on selvillä: Hanna Paulomäki aloittaa Greenpeacen Suomen maajohtajana tammikuussa

Ennen Greenpeacen palvelukseen siirtymistä Paulomäki on työskennellyt kansainvälisen mertensuojelujärjestö Oceanan poliittisen vaikuttamistyön apulaisjohtajana.

Greenpeacen Suomen uudeksi maajohtajaksi on nimitetty Hanna Paulomäki. 42-vuotias Paulomäki aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa.

Hän on koulutukseltaan ekologi (MSc).

“Olen todella innoissani. Suomalainen ilmastokeskustelu elää nyt vahvaa murrosta. Ilmasto- ja monimuotoisuuskriisiin etsitään ratkaisuja kaikkialla maailmassa, joten sillä mitä me teemme, on myös kansainvälistä merkitystä. On ollut inspiroivaa seurata ilmastomarssien, nuorten ilmastoliikkeen ja kansalaisten yleisen ympäristötietoisuuden nousua”, Paulomäki kommentoi tiedotteessa.

Nykyinen maajohtaja Sini Harkki siirtyy tammikuun alussa viestintätoimisto Tekirin vastuullisuuden ja ilmastoasioiden johtavaksi konsultiksi.

