Yle: Kyläkoulujen lapset etäopetukseen – OAJ pitää Sodankylän koulusuunnitelmia opetussuunnitelman vastaisina

Pekka Fali

Yksi Sodankylän kouluista on Järvikylien koulu Syväjärvellä. Kuvassa englannin tunnilla elokuussa 2012 kolmasluokkalaiset Ville-Matti Martinoja, Jesse Mattila, Iida Piittisjärvi ja Tiina-Maria Sassali. Leena Kuntonen opettaa.

Sodankylän kunta tavoittelee koulumenoista 300 000 euron säästöjä muun muassa kyläkouluja lakkauttamalla ja siirtämällä oppilaita etäopetukseen. Sodankylän kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää säästöistä keskiviikkona, Yle kertoo uutisessaan.

Opetusalan ammattilaisia edustava OAJ tyrmää suunnitelmat.

"Suoraan sanottuna tämä kuulostaa todella härskiltä suunnitelmalta ja leikkaukselta nuorten perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta perusopetuksesta", OAJ:n kehittämisjohtaja Jaakko Salo toteaa Ylelle.

Sodankylän sivistysjohtaja Anne Onnela näkee Ylen uutisessa asian toisin: hänen mielestään etäopetus on "oiva vaihtoehto", jossa on "omat haasteensa" mutta josta kunnalla on "hyviä kokemuksia".

OAJ korostaa etäopetuksen olevan opetusta monipuolistava ja täydentävä keino, ei kunnan säästöautomaatti.

"Tässähän ei ole kysymys monipuolistamisesta, vaan härskistä leikkauksesta", Salo toteaa Ylelle.

