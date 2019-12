Kokoomuksen Risikko: Hallituksen osaamattomuus on viivästyttänyt al-Holin leirillä olevien lasten auttamista

Sanne Katainen

Oppositiopuolueet perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt esittävät epäluottamusta ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitukselle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi eilen maanantaina, että Suomi pyrkii kotiuttamaan al-Holin leirissä Syyriassa olevat lapset niin pian kuin mahdollista.

Lähtökohtana on lasten auttaminen. Pääministeri Marinin mukaan viranomaisilla ei ole velvoitetta avustaa alueelle vapaaehtoisesti menneitä aikuisia, siis esimerkiksi lasten äitejä.

Käytännössä al-Holin kotiutuksia hoitavat viranomaiset ratkaisevat tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti, mitä hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa, ja miten lapsen etu parhaiten toteutuu.

Viranomaisharkinnassa näin ollen ratkeaa, seuraako lasta Suomeen myös tämän äiti.

Marinin hallitus vastaa paraikaa opposition perussuomalaisten johdolla tekemään välikysymykseen, jossa esitetään epäluottamusta ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) tämän toiminnasta al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamissuunnitelmiin liittyen.

"Kun asiasta alkoi tihkua tietoja, ne tyrmättiin ensin perättöminä huhuina. Sittemmin on käynyt aukottomasti ilmi, että Suomen ulkoministeriössä on laadittu varsin yksityiskohtainen suunnitelma al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisesta", perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho toteaa välikysymyspuheenvuorossaan.

”Asiasta pitäisi käydä perusteellinen keskustelu, mutta keskustelu on vaikeaa, jos ministeri laatii suunnitelmia salassa eikä anna niistä tietoja edes eduskunnalle”, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan tapauksella on suuri periaatteellinen merkitys.

"Suomi ei voi viestittää olevansa turvasatama, josta voi lähteä tekemään silmittömiä rikoksia ja jonne voi palata jäähdyttelemään, kun olot kohdemaassa käyvät liian haastaviksi."

Ulkoministeri Haaviston mukaan suomalaislasten tilanne al-Holin leirillä on hädänalainen.

"Suomen valtio ei voi hyväksyä tällaista suomalaisten lasten kaltoin kohtelua. Emme voi myöskään hyväksyä sellaista opposition esittämää toimintalinjaa, että lapset jäisivät leirille."

Haavisto korostaa, että Suomen ulkoministeriö on pitkin syksyä valmistautunut useisiin mahdollisiin tapahtumakulkuihin.

”Tilanne on monella tapaa vaikea. Hallituksen velvollisuus on toimia myös vaikeissa tilanteissa. Sellaista tilannetta ei voi hyväksyä, ettei tehdä mitään.”

Kokoomuksen puheenvuoron käyttänyt kansanedustaja Paula Risikko korostaa, ettei aikuisia pidä hakea al-Holista Suomeen missään olosuhteissa.

"Sipilän hallituksen linja oli selkeä: lapsia autetaan, aikuisia ei auteta. Jos olisitte alusta alkaen toimineet tällä tavoin, lapsia olisi jo ehkä voitu auttaa. Hallituksen osaamattomuuden takia näin ei ole tapahtunut", Risikko moittii.

"Tärkeintä on sotarikollisten saattaminen oikeuden eteen vastaamaan teoistaan sekä leirillä olevien lasten saaminen turvaan vallitsevista olosuhteista. Sosiaalisessa mediassa valloillaan oleva valehtelu, solvaaminen ja pelon lietsonta ovat valitettavasti leimanneet tätä keskustelua jo pitkään", pääministeripuolue SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt kansanedustaja Erkki Tuomioja toteaa.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäneen kansanedustajan Mikko Savolan mukaan valtiovallan tärkein tehtävä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen.

”Kysymys al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisesta on olosuhteet huomioiden vaikea ja oikeudellisesti monitahoinen. Hallituksen periaatepäätöksen linja on selkeä: tahtotila on auttaa lapsia.”

Välikysymysäänestys pidetään huomenna keskiviikkona aamulla kymmeneltä alkavassa istunnossa.