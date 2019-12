Ruokavaltuutettu Wikberg aikoo tutkia vihanneskaupan pakkojaon – "Jotain hämärää tässä on"

Sanne Katainen

Ruokavaltuutettu Olli Wikbergin tehtävään kuuluu, että laiton toiminta pyritään lopettamaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla.

Ruokavaltuutettu Olli Wikberg aikoo tutkia Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan maanantaina esille tuoman epäreilun kauppatavan.

"Tässähän on selkeästi syytä epäillä että jotain hämärää on. Valtuutettu tulee tavalla tai toisella seuraamaan ja tutkimaan tilannetta. Vaikuttaa siltä, että jotain tutkittavaa on", Wikberg sanoo.

Lautakunnan mukaan kaupat ovat peruneet sovittuja tilauksia kasvihuonetuottajilta keskusliikkeen määräyksestä ilman seurauksia. Lautakunta kutsuu menettelyä pakkojaoksi.

Lautakunnan mukaan pakkojakoa tekee yksi kauppaketju. Kauppaketjut ovat kiistäneet tiedot.

"Ensin on selvitettävä kuka se elinkeinoharjoittaja on. Pyhien jälkeen päästään tätä funtsimaan ja ottamaan alustavia kontakteja alan keskeisiin toimijoihin", Wikberg sanoo.

Hän ihmettelee alan oman itsesääntelyelimen tietojen kiistämisen.

"Lautakunnan ratkaisuja on aikaisemmin noudatettu hyvinkin orjallisesti ja kiltisti."

Wikberg ei aio etsiä lisätietoja lautakunnan kautta.

"Se olisi epäasianmukaista ja sotisi periaatteita vastaan."

Lautakunnan puheenjohtajan Kari Hopun mukaan juuri luottamus siihen, että tiedot eivät karkaa on lautakunnan vahvuus.

Valtuutetulla on muita keinoja. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus antaa tietoja.

”Mutta jotta tietojen antovelvollisuutta pääsee hyödyntämään, ensin on selvitettävä, kuka se elinkeinoharjoittaja on.”

Wikberg aloitti ruokavaltuutettuna syyskuussa. Yhteistyö lauta­kunnan kanssa on vielä muodostumassa.

Valtuutetun taustalla on elintarvikemarkkinalaki. Pakkojaon selvittäminen kuuluu valtuutetun toimivaltuuksiin.

Tehtävään kuuluu, että laiton toiminta pyritään lopettamaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla.

”Jos riita havaitaan, tehtävä­­ni on selvittää asia. Ensin täytyy perehtyä aineistoon ja katsoa, mihin se antaa aihetta”, Wikberg sanoo.

MTK oli pitkään kauppatapalautakunnan ulkopuolella. Viime keväänä MTK liittyi siihen ja on yksi toiminnan rahoittajista. MTK:sta eläköitynyt päälakimies Risto Airikkala on MTK:n asettama jäsen lautakunnassa.

