EPP:n puheenjohtaja: "Tiede osoittaa selvästi, että ilmastonmuutoksen torjumisen on oltava ensisijainen tavoite"

Hanna Linnove

Tietoisuus maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksen torjunnasta ei voi olla vain Greta Thunbergin käsissä. Tosiasia on, että EU on yhä eristyneempi ilmastotavoitteissaan. Siksi ehdotan, että nimitämme EU:lle ilmastonmuutoslähettilään.

Eurooppa oli Pariisin ilmastosopimuksen moottori, mutta on sen jälkeen menettänyt liittolaisiaan, esimerkiksi Yhdysvallat hylkäsi sopimuksen kokonaan. Sillä välin on moninkertaistunut tietoisuus siitä, että tarvitsemme toimia ilmastonmuutosta vastaan. Miljoonat eurooppalaiset ovat tulleet ilmastomarsseille – joidenkin myös vastustaessa ilmastopolitiikan käytännön seurauksia.

Tiede osoittaa kuitenkin selvästi, että ilmastonmuutoksen torjumisen on oltava ensisijainen tavoite. Ympäristöinsinöörinä ymmärrän ongelman hyvin. Parlamentin jäsenenä näen toiminnan kiireellisyyden. Euroopan on jatkettava maailman johtajana ilmastomuutoksen torjunnassa, sillä aika loppuu kesken.

Emme voi kääntää suuntaa tyhjillä lupauksilla, vaan konkreettisilla toimilla. Emme voi kiistää ilmastonmuutoksen olemassaoloa, kuten populistit tekevät, emmekä voi torjua ilmastonmuutosta vain kieltojen ja verojen avulla.

Uskomme, että koulutuksen ja innovaatioiden voima on paljon tärkeämpi kuin abstraktit lupaukset päästövähennystavoitteista. Kiellot, tavoitteet ja kiintiöt eivät takaa tuloksia eikä muutos tapahdu ilman kansalaisten osallistumista. Meidän on opittava muuttamaan koko yhteiskunnan kulutustottumuksia sekä yhdistettävä innovaatioiden ja kilpailun voima ilmastokysymykseen.

Jo neljän miljoonan eurooppalaisen työ liittyy ilmastomuutokseen. Kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien työpaikkojen määrä kasvaa edelleen. Se osoittaa, miten tärkeää on yhdistää ympäristönsuojelu koulutukseen ja yrittäjyyteen. Ilmaston-muutoksen torjunta tarjoaa suuria mahdollisuuksia parantaa eurooppalaisten elämää ja tuo myös vaurautta ja hyvinvointia.

Innovaatio on kestävän kehityksen edellytys. Meidän on suunnattava tutkimusta määrätietoisesti investoimalla kestävään vähähiiliseen tekniikkaan kehittääksemme innovaatioita, jotka auttavat Eurooppaa siirtymään kestävään tulevaisuuteen. Euroopan on ohjattava liikennealaa kehittämään sähköisen liikkuvuuden ratkaisuja ja uuden sukupolven puhtaita lentokoneita.

Emme voi, eikä meidän pidä pysäyttää nousevien talouksien kehitystä. Eurooppa voi kuitenkin osoittaa, että todellinen edistys tarkoittaa tasapainon löytämistä vaurauden ja ympäristövastuun välillä. Mikään maa ei myöskään voi torjua ilmastomuutosta yksin. Meidän on nyt koottava yhteen taloudelliset ja poliittiset voimamme sekä asetettava yhteistyömme maailmassa ehdolliseksi yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Euroopan hiilidioksidipäästöt ovat alle yhdeksän prosenttia maailman päästöistä, joten Euroopan pyrkimykset torjua ilmastomuutosta ovat vain pisara puhdasta vettä saastumisen valtameressä, elleivät Kiina, Intia ja muut liity meihin. Madridin COP25-kokous vahvistaa tämän.

Tarvitsemme henkilön, joka on täysin sitoutunut ulkomaisten kumppaniemme vakuuttamiseen. Siksi ehdotan, että nimitämme EU:n ilmastonmuutoksen suurlähettilään, jonka tehtävänä olisi olla Euroopan edustaja kolmansien maiden ja suurten globaalien talouksien kanssa, hyödyntää niiden tukea nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä sekä johtaa tietä kohti kunnianhimoisempia tavoitteita.

Meillä on EU:n pääneuvottelija, joka hoitaa kriittistä Brexit-ongelmaa. Maapallon tulevaisuus on kiistatta vielä suurempi huolenaihe. Tarvitsemme eurooppalaisen viranomaisen, joka voi johtaa diplomaattisia pyrkimyksiämme ja kehittää uusia kumppanuuksia ympäri maailmaa.

Tämä henkilö olisi asetettava suoraan Euroopan komission puheenjohtajan alaisuuteen, hänen toimivaltuutensa tulisi Eurooppa-neuvostolta ja hänen tulisi raportoida säännöllisesti Euroopan parlamentille, aivan kuten Michel Barnier on tehnyt Brexit-neuvotteluissa. Tietoisuus maailmanlaajuisesta ilmastotaistelusta ei voi olla vain Greta Thunbergin käsissä.

Vain yhdessä voimme menestyä. Eurooppa näyttää jo suuntaa ympäristönormien määrittelyssä, mutta voimme tehdä paljon enemmän. Yhtenäisen näkemyksen avulla voimme jättää planeettamme entistä paremmaksi. Jos emme me, niin kuka muu sen tekisi? Ei kukaan muu.

Euroopan on otettava tästä vastuu, ja eurooppalainen elämäntapa sisältää kaiken, minkä tarvitsemme siihen. Voimme rakentaa turvallisen kodin lapsillemme, jos teemme sen yhdessä.

Manfred Weber

Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja

