Neuvottelujen jatkosta ei vielä päätetty vientiteollisuuden työriidassa – osapuolet hylkäsivät sovintoehdotuksen ennen joulua

Antti Aimo-Koivisto

Osapuolet hylkäsivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoehdotuksen ennen joulua.

Työmarkkinakierroksella avainasemassa olevat Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat keskustelleet tänään työehtosopimusneuvottelujensa jatkosta joulutauon jälkeen.

"Keskusteluja on käyty, mutta mitään virallista jatkoaikataulua ei ole vielä sovittu", kertoi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle STT:lle iltapäivällä.

Helteen mukaan tilannetta arvioidaan edelleen.

"Teknologiateollisuuden toive on, että neuvotteluja voitaisiin jatkaa pian ja ilman uusia työrauhahäiriöitä."

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi aiemmin tänään STT:lle, ettei tilanne ole muuttunut sen jälkeen, kun osapuolet viime viikolla lähtivät valtakunnansovittelijan toimistolta.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ja työnantajien Teknologiateollisuus molemmat hylkäsivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan uusimman sovintoehdotuksen viime viikon perjantaina.

Sovintoehdotuksessa palkat olisivat nousseet yhteensä 2,4 prosenttia kahden vuoden aikana.

Teollisuusliitto hylkäsi ehdotuksen, koska tarjottu palkankorotus oli liiton mielestä aivan liian alhainen. Aallon mukaan palkkaratkaisun täytyy olla sellainen, että se kasvattaa Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa.

"Tällä hetkellä sovittelijan tekemien esitysten palkankorotusten tasot ovat sellaiset, että ne eivät ostovoimaa kehitä."

Työnantajapuoli taas katsoi, että sovintoehdotus olisi tullut yrityksille liian kalliiksi. Teknologiateollisuuden mukaan ehdotus ei ollut kustannuksiltaan ja rakenteeltaan kokonaisuutena hyväksyttävissä.

Helteen mukaan kyse on suomalaisten vientiyritysten mahdollisuuksista pärjätä maailmanmarkkinoilla.

"Jos nyt lyhyellä aikavälillä nostetaan kustannuksia liikaa, niin pidemmällä aikavälillä viedään pohjaa pois suomalaisten työllisyydeltä."

Vientiteollisuuden suurliittojen välinen ratkaisu toisi työmarkkinoille tärkeän päänavauksen, joka auttaisi sovun löytymistä myös muiden alojen neuvotteluissa.

Monilla muilla aloilla odotetaan nyt, millaisiin palkankorotuksiin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden neuvotteluissa päädytään.

"Siellä on muiden alojen työehtosopimusten osalta jo linjattu niin, että heille tulee samat prosentit, mitä meille aikanaan neuvottelutuloksessa tulee", Teollisuusliiton Aalto sanoi.

Aallon mukaan tämä tuo oman rasitteensa neuvottelupöytään. Esimerkiksi työnantajapuoli voi joutua pohtimaan, pitääkö sen huomioida päätöksissään myös muiden alojen kilpailukykyasiat.

Viime viikolla kerrottiin, että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluja toistaiseksi keskenään. Työriidan sovittelu valtakunnansovittelijan johdolla on tällä erää ohi, mutta siihen voidaan tarvittaessa palata.

Piekkalan mukaan sovittelussa on käännetty "kaikki kivet ja kannot" ratkaisun löytämiseksi.

"Sovittelu ei tässä tilanteessa enää joka hetki auta. Nyt pitää ideoita taas välillä hakea kummaltakin puolelta."

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta elokuun lopulta lähtien. Liittojen välinen sopimus umpeutui lokakuun lopussa. Sen jälkeen ala on ollut sopimuksettomassa tilassa.

Työriidassa annettiin ensimmäinen sovintoehdotus joulukuun alussa. Teknologiateollisuus olisi hyväksynyt ehdotuksen, mutta Teollisuusliitto hylkäsi sen.

Viikko sen jälkeen vientiteollisuudessa alkoivat kolmipäiväiset lakot, joihin osallistui yhteensä noin 100 000 Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsentä.

Valtakunnansovittelijan toimistolla on joulukuussa ratkottu myös muun muassa kemian alan ja mekaanisen metsäteollisuuden työriitoja. Niissäkään ei ole vielä saatu sopua aikaan.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa eli sahoilla ja vaneritehtailla nähtiin joulukuussa kuuden päivän työsulku heti kolmipäiväisen lakon jatkoksi. Työsulku on työnantajapuolen käyttämä painostuskeino. Työsulun aikana työnantaja estää työntekijöitä tulemasta töihin ja keskeyttää palkanmaksun.

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto puolestaan kertoivat viime viikon perjantaina sovittelurupeamansa jälkeen, että ne jatkavat neuvotteluja keskenään. Kemian alan neuvotteluja jatketaan tammikuun alussa.

Uusia sovitteluaikoja valtakunnansovittelijan pakeilla ei tällä hetkellä ole sovittuna yhteenkään työmarkkinakiistaan.

Parhaillaan on meneillään myös Sähköliiton lakko, jonka on ilmoitettu jatkuvan aina 30. tammikuuta saakka. Runsaat kolme viikkoa sitten alkaneen lakon piirissä on 12 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä, muun muassa Konecranes, Outokumpu, Meyerin Turun telakka sekä Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive.

Marraskuun alussa alkanut Sähköliiton ylityökielto on yhä voimassa. Lisäksi Sähköliitto aloittaa vuoronvaihtokiellon 2. tammikuuta. Sähköliitto myös laajentaa tammikuussa lakon tukitoimia voimalaitoksiin, jotka tuottavat tehtaille energiaa.

Sähköliitto vaatii, että sen jäsenet saavat oman luottamusmiehen tai vastaavan edustajan Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä. Teknologiateollisuuden mukaan Sähköliitto ei ole työehtosopimusosapuoli, vaan sähköasentajien työehdoista sovitaan toisen ammattiliiton eli Teollisuusliiton kanssa.