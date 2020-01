Jari Leppä etsii maakunnista ihmisen kokoisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Kari Salonen

”Nuoret eri puolilla maailmaa ovat ottaneet voimakkaasti kantaa ilmastonmuutokseen ja olleet huolissaan tulevaisuudestaan. Siksi haluan tavata ja keskustella nuorten kanssa sekä kuunnella mitä ehdotuksia heillä on asian ratkaisemiseksi,” maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perustelee.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) käynnistää kiertueen luonnonvara-alan ilmastoratkaisuista. Leppä kiertää vuoden aikana eri puolilla Suomea ja tapaa alan ammattilaisia ja opiskelijoita sekä vierailee yrityksissä.

Ministeri Leppä kiertää vuoden 2020 aikana Suomea teemalla Ratkaisujen kiertue – ilmasto ja luonnonvaratalous. Tarkoituksena on Lepän mukaan etsiä ”ihmisen kokoisia ratkaisuja” ilmastonmuutokseen sekä tutustua jo olemassa oleviin ja tutkimuksen alla oleviin ilmastonmuutosta ehkäiseviin innovaatioihin niin yrityksissä kuin tutkimuslaitoksissa.

Kiertue alkaa Savonlinnasta 20. tammikuuta ja päättyy Kurikkaan Maaseutuparlamenttiin lokakuun 2. päivänä. Luken Savonlinnan toimipisteen avajaisiin, tapaa maa- ja metsätalouden yrittäjiä sekä vierailee vielä paikallisessa Erosen Kala -yrityksessä.

Välissä ministeri Leppä vierailee useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea ja tutustuu alueiden erilaisiin kestävän kehityksen ratkaisuihin sekä keskustelee niistä luonnonvara-alan tuottajien kanssa. Lisäksi hän tapaa toisen asteen opiskelijoita lukioissa ja oppilaitoksissa ja kuulee heidän käsityksiään ilmastokriisin ratkaisemista.

”Maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Aloilla toimitaan jo nyt kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta esimerkiksi riskienhallintaan, maaperän hyvään kasvukuntoon, hiilensidontakykyyn ja vesitalouden hallintaan pitää edelleen kehittää uusia ratkaisuja. Selvää on, että kestävästi tuotetun ruuan kysynnän kasvu on iso mahdollisuus Suomelle”, ministeri Leppä linjaa.

Hallitusohjelman mukaisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotaloutta edistetään. Painotukset luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon näkyvät vuoden 2020 budjetissa luonnonvara-alojen määrärahoissa. Esimerkiksi merkittävä on 20 miljoonan euron panostus maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaan, jolla vahvistetaan hiilinieluja ja vähennetään maakäyttösektorin päästöjä.