Lukijalta: "Nykyinen hallitus on vähäosaisia kohtaan paljon pehmeämpi kuin edeltäjänsä"

Onko nykyinen hallitus sinisilmäinen, Ari Saukko pohtii kirjoituksessaan.

Nykyistä hallitusta on moitiskeltu kovin sinisilmäiseksi ja koko maailmaa pelastavaksi oman kansan kustannuksella. Siltähän se juurikin näyttää, ei käy kiistäminen.

On myös kritisoitu nykyisen hallituksen avustajien määrää. Kieltämättä siinäkin on tehty ihan uudet ennätykset, ja lisäksi on nosteltu hyväpalkkaisiksi tittelinhaltijoiksi eduskunnasta tippuneita aateveljiä huomattava määrä. Hyvä veli -verkosto toimii ja voi hyvin edelleen.

Eduskunnan taksiajelut ovat tietenkin siirtyneet uusiin sfääreihin. Taksikuninkaat vaihtuvat ja taksikortit vinkuvat entistä tiuhempaan. Satoi tai paistoi. Vappusatasille kävi miten kävi, ja hoitajamitoituskin on siirtynyt siintelemään jonnekin horisontin taakse.

Onhan toki ministeriruletti siirrellyt ministereitäkin ihan pääministeriä myöten.

Kaikesta huolimatta tämä nykyinen hallitus on vähäosaisia kohtaan paljon pehmeämpi kuin edeltäjänsä. On tullut hieman sitä kuuluisaa ”luksusta”, kun aktiivileikkuri poistuu ja peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki nousevat hitusen. Pientä valon pilkahdusta on siis havaittavissa. Vaihtelu virkistää aina.

Edellisen konklaavin jäljiltä silti riittää korjattavaa vielä pitkään ja paljon. Esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan keston palauttaminen 500 päivään ja palkkatuetun työn täysimääräinen kertyminen työssäoloehtoon takaisin.

Itse kullekin säädylle löytyy vielä julistettavaa ja luvattavaa. Jäädään odottamaan.

Ari Saukko

Tervola

