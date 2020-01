Populismista kirjan tehneen Timo Soinin mielestä vain kaksi puoluetta voi keskustella ruuasta — "Kaikki mitä kukaan muu sanoo, hyödyttää vain vihreitä ja perussuomalaisia"

Populistille on Soinin mukaan elintärkeää päästä julkisuuteen ja tilanteeseen, jossa muut puolueet ja media vastustavat sitä.

Kari Salonen

Perussuomalaisten entinen puheenjohtajan Timo Soinin mielestä populisti on tavallisen kansalaisen asialla eliittiä vastaan.

Populismista kirjan julkaisseen entisen ulkoministerin ja perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä muiden kuin perussuomalaisten ja vihreiden ei kannattaisi puhua ruuasta lainkaan.

"Saahan siitä puhua, mutta kaikki mitä kukaan muu sanoo, hyödyttää vain vihreitä ja perussuomalaisia. Jos kokoomuslainen haluaa kieltää maidon tai kepulainen puhuu suomalaisen ruuan puolesta, ei siitä hyödy kuin populisti tai puppulisti."

Soinin mukaan populisti, eli perussuomalainen puolustaa tavallisen kansalaisen oikeutta syödä mitä haluaa ja "puppulisti", eli vihreä haluaa määritellä mitä muut saavat syödä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa lyhyessä kirjassa Soini käy läpi populismin teorioita ja omia kokemuksiaan. Soinin mukaan populismin paras määritelmä on, että hyve asuu tavallisessa ihmisessä ja hänen perinteessään.

"Populismi kuroo umpeen pääkaupungin ja muun maan kuilun."

Kaiken perustana on Soinin mukaan kansansuvereniteetti, eli ajatus jonka mukaan on olemassa Suomen kansa, jonka etu menee muiden edelle. Sen vuoksi populismi on aina kansallista, vaikka EU-tasolla populistiset puolueet tekevätkin yhteistyötä.

Populistille on Soinin mukaan elintärkeää päästä julkisuuteen ja tilanteeseen, jossa muut puolueet ja media vastustavat sitä.

"Pahinta mitä populistille voi tapahtua on, että hänestä ei kirjoiteta mitään.

Soini astui nyt julkisuuteen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän jäi pois ulkoministerin tehtävästä.

"Kuusi kiloa on paino pudonnut ja hyvin menee. Politiikkaan en suunnittele paluuta, mutta moni puolue tarvitsisi hyvän ehdokkaan 2024 presidentinvaaleissa", Soini naureskeli Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä julkistustilaisuudessa.

Nykyisten Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten toimintaan Soini ei kirjassaan paneudu.

"Puolue menee eri suuntaan, kuin silloin kun minä olin sen puheenjohtaja", hän tyytyi sanomaan. Perussuomalaisten "aivoina" Soini pitää Perussuomalainen -lehden päätoimittajaa Matias Turkkilaa.