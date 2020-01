MT-gallup: Antti Häkkänen on kirinyt Petteri Orpon rinnalle kokoomusäänestäjien suosiossa

Jukka Pasonen

Antti Häkkäsen suosio on vahvistunut kokoomusäänestäjien keskuudessa viime kesästä.

MT kysyi gallup-tutkimuksessa kansalaisten suosikkeja kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi, joka valitaan puoluekokouksessa kesäkuussa Porissa.

Kokoomuksen kannattajien joukossa suurimman suosion saa yhä nykyisen puheenjohtajan Petteri Orpon jatkokausi. Lähes tasoihin Orpon kanssa on kuitenkin noussut Sipilän hallituksessa oikeusministerinä toiminut kansanedustaja Häkkänen.

Kansanedustaja Elina Lepomäen suosio kokoomusäänestäjien keskuudessa on viime kesään verrattuna notkahtanut.

Kokoomuksen kannattajien osalta tulokset ovat suuntaa antavia.

Kaikkien suomalaisten keskuudessa Orpo ja Häkkänen ovat lähes yhtä suosittuja kokoomusjohtoon. Häkkäsen etumatka menee virhemarginaaliin. Häkkänen on Orpoa suositumpi varsinkin naisten ja iäkkäämpien vastaajien keskuudessa.

Lepomäen suosio on pudonnut myös kaikkien suomalaisten keskuudessa. Neljäntenä tulevan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen suosio on vakaata.

Kesään verrattuna yhä useampi suomalainen ei osaa nimetä selvää suosikkiaan kokoomuksen puheenjohtajaksi.

Istuva puheenjohtaja Orpo on mielissään tuloksesta.

"Olen iloinen, että kannatus on säilynyt, kun puoli vuotta on opeteltu oppositiopolitiikkaa. Kannatusmittauksissa on päästy 2,5 prosenttiyksikköä vaalituloksen yläpuolelle."

Orpo on kiinnostunut jatkamaan puolueen johdossa myös kesän jälkeen. Toistaiseksi hän on ainut ehdokas.

"En ajattele niin, että tuleeko haastajia. Aion asettua ehdolle ja katsoa löytyykö luottamusta", Orpo toteaa.

Lepomäki kertoo, että puolueen puheenjohtajakisa ei ole suunnitelmissa. "Haluan rakentaa Suomea, jossa useammilla on mahdollisuus vaurastua. En ole ajatellut puoluejohtajakisaa."

MT ei tavoittanut Häkkästä kommentoimaan kasvanutta kannatustaan.

Turkulaisen Orpon asemasta on keskusteltu kokoomuksen eduskuntavaalitappiosta lähtien. MTV:n joulukuussa puolueen piiripäättäjille teettämässä kyselyssä puolet vastanneista toivoi Orpolle haastajaa. Suosituin vastaehdokas oli Häkkänen.

Mäntyharjulta kotoisin olevaa Häkkästä pidetään puolueen vanhoillisemman siiven edustajana. Perussuomalaisten kannatuksen nousu on vahvistanut kokoomuksessa halua muuttaa kurssia konservatiivisempaan suuntaan.

Orpo ei jaa arvioita, jonka mukaan politiikkaa hallitsevat perussuomalaisten ja vihreiden muodostamat ääripäät.

"Tutkimukset vahvistavat, että politiikka ei ole jana vaan kolmio, jossa on tilaa oikeistopuolueelle, joka tekee vastuullista politiikkaa."

Myös Orpon omissa puheissa on sävyero aiempaan. Hän luonnehti kokoomusta pitkään "keskustaoikeistolaiseksi" puolueeksi. Nyt tilalle on tullut termi "maltillinen oikeistopuolue."

Helsinkiläinen Lepomäki edustaa kokoomuksessa markkinaliberaalia siipeä, kannatusmittauksessa neljänneksi jäävä Mykkänen taas vihreämpää ajattelua.

Yksi arvio on, että jonkun vähemmän tunnetun "jänisehdokkaan" pitäisi ensin avata peli, jotta Häkkänen ilmoittautuisi mukaan.

Puheenjohtajasta päättävät kokoomuksen jäsenyhdistyksiä edustavat puoluekokousedustajat.

MT:n TNS Kantar Agrilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1 227 suomalaista tammikuun ensimmäisellä ja toisella viikolla. Tulosten virhemarginaali on koko väestön jakaumassa kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.