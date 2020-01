Kulmuni suomalaisten suosikki keskustan johtoon — moni keskustalainen vaihtaisi puheenjohtajan Saarikkoon tai Kaikkoseen

Jukka Pasonen

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni on suomalaisten ykkössuosikki jatkamaan keskustan puheenjohtajana myös ensi kesän puoluekokouksen jälkeen, MT:n teettämä gallup kertoo.

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä perhevapaata pitävä Annika Saarikko yltää kuitenkin lähelle Kulmunin suosiota.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tulee hieman Saarikon perässä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilää ja kansanedustaja Mikko Kärnää toivoo puheenjohtajaksi muutama prosentti suomalaisista.

Avoimissa vastauksissa keskustan puheenjohtajaksi toivottiin eniten veteraanipoliitikko Paavo Väyrystä. Väyrynen on kuitenkin erosi keskustasta oman puoluehankkeensa myötä.

Saarikko on naisten keskuudessa hieman Kulmunia toivotumpi puheenjohtaja.

Miesten keskuudessa Kulmuni on selvästi suosituin ja Saarikko jää Kaikkosen taakse kolmanneksi. Kulmuni on nuorempien ja matalammin koulutettujen suosiossa. Saarikko taas on akateemisesti koulutettujen ja iäkkäämpien vastaajien ykkösehdokas.

Muiden puolueiden kannattajista kokoomuslaiset suosivat selvästi Kaikkosta, kaikille muille Kulmuni on mieluisin keskustan puheenjohtaja.

Pääkaupunkiseudulla Saarikko on Kulmunia suositumpi. Maaseutukunnissa ja muissa kaupungeissa Kulmuni vetää pidemmän korren.

Keskustan kannattajista kolmannes toivoo Kulmunia puheenjohtajaksi. Neljännes heistä näkisi paikalla mieluummin Saarikon. Joka viides keskustaa äänestävä haluaisi puolustusministeri Antti Kaikkosen puheenjohtajaksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilää toivoo puheenjohtajaksi harvempi kuin joka kymmenes keskustalainen.

Keskustan kannattajien osalta tuloksia voi pitää suuntaa antavina.

Keskustan puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa Vantaalla kesäkuun alussa. Valinnan tekevät puoluekokousedustajat, jotka edustavat jäsenyhdistyksiä.

Tutkimuksen toteutti MT:lle Kantar TNS Agri. Kyselyyn vastasi 1 227 suomalaista tammikuun ensimmäisellä ja toisella viikolla. Koko väestön osalta tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.