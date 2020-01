Brittimeppejä hyvästeltiin EU-parlamentissa – Suomesta Brysseliin meppirivejä saapuu vahvistamaan Alviina Alametsä

EU-parlamentin on määrä hyväksyä brexit-erosopimus keskiviikkona. EU menettää jäsenensä ensimmäistä kertaa perjantaina.

Kuvakaappaus Twitteristä / Kuva: Juho Leskinen

Perjantaina brittimepit poistuvat Euroopan parlamentista.

EU-parlamentin mepit äänestävät tänään viimeistä kertaa Britannian EU-erosta. Sopimuksen läpimenoon vaaditaan enemmistö annetuista äänistä. Erosopimus on jo vahvistettu Britanniassa.

Perjantaina koittavan brexitin vaikutukset näkyvät heti Euroopan parlamentissa: sen koko pienenee 751:stä mepistä 705:een.

Uudet 27 meppiä aloittavat kautensa helmikuun alussa, ja brittimepeiltä jäävät lisäpaikat on jaettu jäsenmaiden kesken. Ranska ja Espanja saavat viisi lisäpaikkaa, Italia ja Alankomaat kolme, Irlanti kaksi sekä Ruotsi, Itävalta, Tanska, Suomi, Slovakia, Kroatia, Viro, Puola ja Romania yhden lisäpaikan.

Suomen brexit-meppi on vihreiden kolmas europarlamentaarikko Alviina Alametsä. Hänen ensimmäinen työpäivänsä on ensi maanantaina.

Kun Britannia eroaa EU:sta, parlamentin suurimmista poliittisista ryhmistä paikkoja lähtee sosiaalidemokraattiselta S&D-ryhmältä, vihreiltä ja liberaalipuolue Renew Europelta. Sen sijaan suurin EU-puolue, keskustaoikeistolainen EPP saa lisäpaikkoja.

EU-kriittinen ID-ryhmä vahvistuu kolmella mepillä.

Euroopan parlamentissa ei kuitenkaan pelätä unionin toimintaa horjuttavan äärioikeiston vahvistumista.

”73 brittimeppiä jää pois. Heistä kolmisenkymmentä on ollut brexitin kannattajia. Lisäpaikat tulevat rakentaville puolueille”, kokoomuksen meppi Henna Virkkunen arvioi.

Virkkusen mukaan brexit selkeyttää EU-parlamentin toimintaa.

”Henkisesti tähän on jo varauduttu todella pitkään ja brittimeppien kontribuutio on ollut viime aikoina vähäistä. Vaikka päätös on ikävä, nyt asia saadaan lopulta päätökseen, mikä jäntevöittää myös parlamentin toimintaa.”

Perjantaina Britannian lähdön takia Brysselissä järjestetään useita juhlatilaisuuksia sekä eron puolesta että vastaan. Britannian liput lasketaan alas perjantai-illalla tai yöllä, ja brittimepit poistuvat parlamentin rakennuksesta heti, kun ero on vahvistettu.

Britannia ei osallistu enää unionin päätöksentekoon vuoden loppuun asti kestävän siirtymäajan aikana, mutta sille kuuluu edelleen kaikki jäsenmaiden velvoitteet. Britannia maksaa siis EU-jäsenmaksujaan koko kuluvan vuoden ajan ja on mukana esimerkiksi EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa.

Keskiviikkona EU-parlamentin poliittiset ryhmät hyvästelivät brittikollegoitaan juhlallisin menoin.

"Surullinen päivä tänään Euroopan parlamentissa. Toivon todella, että tämä brexit ei ole hyvästi vaan näkemiin", suomalaismeppi Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kirjoittaa Twitterissä.