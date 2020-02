Paavo Väyrynen palaa keskustan jäseneksi — lyttää uudessa kirjassaan ilmastopolitiikan ja Juha Sipilän johtamisen

Sanne Katainen

Paavo Väyrysen julkisti maanantaina tuoreimman kirjansa, jossa käsittelee keskustan historiaa.

Veteraanipoliitikko Paavo Väyrynen palaa keskustan jäseneksi, hän kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

"Olen päättänyt vastata esitettyihin toivomuksiin myönteisesti ja liittyä jälleen Keskustan jäseneksi. Aion ryhtyä käyttämään kaikkia puolueen jäsenille sääntöjen mukaan tarjolla olevia mahdollisuuksia vaikuttaa sen aatteelliseen ja poliittiseen linjaan", Väyrynen kertoo

Väyrysen kirjauutuus Yhteinen vuosisatamme käsittelee puolueen historiaa 1960-luvulta tähän päivään. Väyrysen mukaan puolue voi nousta kannatusalhosta palaamalla alkiolaisille juurilleen.

"On tukeuduttava siihen aatteelliseen perustaan ja on toteutettava sitä poliittista linjaa, jolla puolue on aikaisemminkin menestynyt ja jolla se on aikaisemminkin kuilun partaalta pelastettu. Liberalismi ei sovi keskustan aatteelliseksi pohjaksi.

Väyrynen ottaa kirjassaan kantaa ilmastopolitiikkaan. Hänen mukaansa ei ole selvää lämpeneekö ilmasto. "Osa tutkijoista ajattelee, että edessä on viilenevä jakso", Väyrynen pohtii.

Keskustan entisen puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa Väyrynen ei ole puheväleissä. Sipilän johtamistapaa Väyrynen arvostelee rajusti. Väyrysen mukaan puolueessa ei Sipilän aikana käyty lainkaan aatteellista keskustelua.

