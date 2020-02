Paavo Väyrynen liittyy keskustan ruotsinkieliseen yhdistykseen — viime vaaleissa ruotsinkielinen piiri kehotti boikotoimaan keskustaa

Väyrysen tarkoituksena on perustaa ruotsinkielinen puolueosasto myös Helsinkiin.

Jaana Kankaanpää

Paavo Väyrynen esitteli maanantaina kirjallista tuotantoaan.

Keskustan jäseneksi palaava Paavo Väyrynen on päättänyt liittyä puolueen ruotsinkielisen piiriin kuuluvaan Maalahdenseudun Keskustaan.

"Ruotsinkielinen piiri ehdotti, että liittyisin puolueeseen sen kautta. Kiinnostuin tästä kutsusta sen vuoksi, että ajattelin voivani tätä kautta ehkä tehokkaimmin tukea puolueen uutta nousua", Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

Väyrysen tarkoituksena on perustaa ruotsinkielinen puolueosasto myös Helsinkiin.

"Keskustalla on ollut pääkaupunkiseudulla runsaasti ruotsinkielisiä kannattajia. Heille on tarjottava mahdollisuus osallistua puolueen toimintaan omalla äidinkielellään. Helsinkiin on perustettava ruotsinkielinen osasto, johon voisivat liittyä myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaat", Väyrynen perustelee.

Ruotsinkielinen piiri on viime vuosina ollut napit vastakkain keskustan johdon kanssa. Viime eduskuntavaalien alla piiri jopa kehotti puolueen kaksikielisiä jäseniä boikotoimaan keskustaa vaaleissa. Kehotustaan se perusteli sillä, että keskusta on Juha Sipilän johdolla "täysin luopunut vanhan keskustan ideologiasta".

"Ruotsinkielisen piirin aktiivit voivat antaa arvokkaan panoksen myös yhteyksien ja yhteistyön kehittämisessä Ruotsin, Norjan ja muiden pohjoismaisten talonpoikais-keskustalaisten puolueiden kanssa. Niitä on kovan talous- ja arvoliberalismin valtakaudella laiminlyöty", Väyrynen jatkaa.

