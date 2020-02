Journalistiliitto on valmis työtaisteluun

Kari Salonen

Mahdolliset työtaistelutoimet koskisivat journalisteja ja kustannustoimittajia.

Journalistiliitto on valmis työtaistelutoimenpiteisiin.

Liiton valtuusto on tiistain kokouksessaan päättänyt, että hallitus voi käynnistää työtaistelutoimenpiteet välittömästi, mikäli lehdistön ja kustannustoimittajien työehtosopimusneuvottelut sitä vaativat.

Jos työtaistelutoimenpiteisiin ryhdytään, ne koskevat lehdistössä työskenteleviä journalisteja ja kustannustoimittajia.

Jos lakko alkaisi, lakkovaroitus annetaan kahta viikkoa aiemmin. Muissa työtaistelutoimenpiteissä kuten ylityökiellossa kahden viikon varoaikaa ei tarvita.

Sekä lehdistön että kustannustoimittajien neuvotteluissa pöydällä ovat edelleen työaika-asiat kuten kiky-tunnit ja lomat.

"Työnantaja haluaa pidentää työaikaa, me emme halua. Siitä tässä on viime kädessä kyse", sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Pienemmissä sisältökysymyksissä on päästy eteenpäin.

Lehdistön ja kustannustoimittajien lisäksi muun muassa Ylen ja MTV:n neuvottelut seisovat.

Työehtosopimusten solmimista hidastaa sekä Journalistiliiton aloilla että muilla aloilla se, että vientialat eivät ole saaneet omia sopimuksiaan tehtyä.

Työnantajapuoli ei halua sopia ennen kuin vientialojen sopimukset on tehty.