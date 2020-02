Perhevapaa pidentymässä 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Molemmille vanhemmille tulisi oma seitsemän kuukauden kiintiö, josta voisi luovuttaa toiselle kolme kuukautta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo, että perheen päivärahapäivien määrä on kasvamassa 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen. Molemmat vanhemmat saisivat noin 6,6 kuukautta, ja toiselle voi luovuttaa 69 päivää.

Raskaana olevalle vanhemmalle tulisi noin kuukauden päivärahajakso ennen vanhempainrahan alkua. Tästä on käytetty työnimeä raskausraha.

Asiasta on Pekosen mukaan yksimielisyys hallituspuolueiden kesken. Kyseessä on kuitenkin vasta perhevapaauudistusta pohtivan kolmikantaisen työryhmän malli, jota vielä jatkovalmistellaan.

Nykyisin äidin äitiysvapaa on noin 4,2 kuukautta ja isälle on tarjolla 2,2 kuukauden isyysvapaa. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, josta vanhemmat voivat sopia keskenään.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on muun muassa, että perheiden hyvinvointi lisääntyy, perhevapaat jakautuvat perheissä tasaisesti ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.