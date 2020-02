S-ryhmä saa suomalaisilta parhaan arvosanan kotimaisen ruuan arvostamisesta — erityisen tyytyväisiä ovat keskustaa äänestävät

Jukka Pasonen

Kaikista suomalaisista kolmannes suomalaisista on sitä mieltä, että S-ryhmä on reiluin tuottajia kohtaan ja arvostaa eniten kotimaista ruokaa, kertoo MT:n teettämä kysely.

K-ryhmää pitää tässä suhteessa parhaana neljännes vastaajista. Lidl jää kyselyssä selvästi kahden kotimaisen ketjun perään.

Järjestys heijastelee kaupparyhmien markkinaosuuksia päivittäistavarakaupassa. Edellisvuonna S-ryhmän osuus myynnistä oli 46,4 prosenttia, K-ryhmän 36,1 prosenttia ja Lidlin 9,6 prosenttia.

12 prosenttia suomalaisista ajattelee, että mikään kauppaketju ei arvosta kotimaista ruokaa eikä kohtele tuottajia reilusti, Runsas neljäsosa ei osaa sanoa mikä kauppa arvostaa eniten kotimaista ruokaa.

Kaupparyhmien järjestys on sama iästä, asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta. Ainoa vastaajaryhmä, jossa K-ryhmä on S-ryhmän edellä, ovat yrittäjät ja viljelijät. Pienen otoksen takia sitä voi pitää lähinnä suuntaa antavana.

Puolueiden kannattajista keskustaa äänestävät ovat muita useammin sitä mieltä että S-ryhmä arvostaa kaupparyhmistä eniten kotimaista ruokaa ja kohtelee ruuan tuottajia reiluimmin.

Kokoomuksen, RKP:n ja vasemmistoliiton äänestäjissä on suunnilleen yhtä paljon K- ja S-ryhmien suosijoita. Kristillisdemokraatit suosivat K-ryhmää. SDP:n ja vihreiden kannattajat pitävät S-ryhmää kotimaisen ruuan kannalta parempana.

Lidl ei yllä kahden kärkeen missään ryhmässä, mutta perussuomalaisten äänestäjissä on eniten niitä, joiden mielestä saksalaisketju arvostaa eniten suomalaista ruokaa ja tuottajaa.

S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine on iloinen tutkimuksen tuloksesta.

"Kotimaisuus on meille osuuskaupparyhmässä tärkeä arvo ja olemme tehneet paljon töitä, että se myös näkyisi asiakkaille yhä paremmin. Tulos kertoo osaltaan, että tässä työssä on myös onnistuttu." Laineen mukaan S-ryhmä on suurin suomalaisen ruoan myyjä sekä valtakunnallisten että paikallisten tuotteiden osalta.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan tavarakaupan johtaja Harri Hovin mukaan suomalaisten elintarvikkeiden osuus ryhmän valikoimassa on lähes 80 prosenttia.

"Teemme paljon töitä, myös yhdessä eri kumppaniemme kanssa, suomalaisen ruoan eteen, mutta emme ehkä ole vielä onnistuneet kertomaan tästä työstä tarpeeksi asiakkaillemme", Hovi arvioi.

Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström pohtii, että S- ja K-ryhmät arvioidaan kotimaisina toimijoina suomalaisemmiksi kuin kansainvälinen Lidl. "Tästä näkökulmasta katsottuna on ilahduttavaa, että 8 prosenttia vastaajista on valinnut eniten kotimaisuutta arvostavaksi ja reiluimmaksi kaupaksi juuri Lidlin. Meille reilut sopimussuhteet ovat kunnia-asia, eikä meillä ole käytössä esimerkiksi pakkojakoa, takaisinostovelvoitetta tai hyllymaksuja", Forsström korostaa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on havainnut, että kotimaisuus on kaupparyhmien viestinnässä ollut aiempaa vahvemmin esillä.

"S-ryhmä on syksyn aikana tullut lähemmäs K-ryhmää. Halpuutus on jäänyt sivummalle laadun ja vastuullisuuden alta. Maakunnittain ja yksittäisten kauppojen välillä on toki eroja."

Marttila mainitsee esimerkkeinä myönteisistä uudistuksista suomalaisen ruuan hyllymerkinnät, lähiruokabuumin ja K-ryhmän Tuottajalle kiitos-kampanjan.

Ratkaisevaa muutosta tuottajan saamassa osuudessa ruuan hinnasta ei kuitenkaan ole tapahtunut.

"Mielikuvilla ei talonpoika elä, vaan tarvitaan euroja", hän muistuttaa ja patistaa elintarviketeollisuutta hakemaan kotimaisille tuotteille parempaa hintaa kaupan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tutkimuksen toteutti MT:lle Kantar TNS Agri tammikuun ensimmäisellä ja toisella viikolla. Kyselyyn vastasi 1 227 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tuloksissa kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

