Sahalahden Kyläkauppa Nikkilässä jännitetään kuka voitti Eurojackpotissa – onnekkaalle tiedossa 1,4 miljoonaa euroa

Kauppias Marko Nikkilä kertoo, että Sahalahdella iloitaan eurojackpot-arvonnasta. Voittoisa rivi pelattiin Kyläkauppa Nikkilässä.

Sahalahdella tunnelmat ovat iloiset, sillä Eurojackpotin yksi voitto-osuma pelattiin paikallisessa kyläkaupassa. Varsinainen pääpotti 90 miljoonaa euroa meni tällä kertaa Saksaan, mutta Suomeen osunut rivikin tuottaa pelaajalleen 1,4 miljoonaa euroa.

"Onnitteluviestejä on tullut eilisillasta lähtien. Tässä on arvuuteltu, kuka se voittaja on", iloitsee Kyläkauppa Nikkilän kauppias Marko Nikkilä.

"Saattaa olla ohikulkijakin, ei ihan välttämättä ole kyläläinen. Pääosan veikkausmyynnistä tuo kyläläiset."

Kaupan aivan lähiympäristössä on muutama sata taloa. Kävijöitä kaupassa on laajemmaltakin, sillä nykyiseen Kangasalaan kuuluva vanha Sahalahti on reilun parin tuhannen asukkaan alue. Lisäksi ohikulkuliikennettä on Sappeen laskettelukeskukseen.

Voittajan on lunastettava voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä, sillä peliin ei oltu käytetty Veikkaus-korttia. Nyt kauppias odottelee nyt viestiä Veikkauksesta, miten kakkukahvit järjestetään.

Kyläkauppa Nikkilässä pelataan päivittäin paljon porukkapelejä, joissa potti jaettaisiin viiteen tai kymmeneen osaan.

"Kyllä se olisi iso summa vaikka jaettaisiin osiinkin. Siitä olisi iloa sitten useammalle", Nikkilä sanoo.

Nikkilä iloitsee että monet paikat saavat julkisuutta voitoista silloin, kun myynti on tehty myyntitiskeiltä, eikä pelkästään verkosta.

Eurojackpotia pelataan Kyläkauppa Nikkilässäkin päivittäin.

"On se varmasti suosituimpia pelejä, mielestäni se on mennyt suosiossa ohi Loton."