Paperiteollisuuden pitkittynyttä työkiistaa puidaan jälleen Bulevardilla – työsulku alkamassa huomenna

Vuokko Piekkalan johtamat sovittelut eivät vielä ole johtaneet tulokseen. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden edustajat tapaavat iltapäivällä jälleen valtakunnansovittelijan toimistolla. Pitkittyneessä työriidassa annettuun sovintoesitykseen ei kuitenkaan tänään saatane vastauksia, koska Paperiliiton mukaan sen hallinto kokoontuu käsittelemään ehdotusta vasta maanantaina.

Sovintoesitys valmistui lauantain vastaisena yönä, mutta sen sisällöstä ei kerrottu julkisuuteen. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden piti antaa vastauksensa lauantai-iltaan mennessä. Paperiliiton mukaan aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, että liitto pyysi lisäaikaa.

Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina, ja sen on ollut määrä jatkua helmikuun 24. päivään saakka. Lakolla on haluttu vauhdittaa viikkoja kestäneitä neuvotteluja, joita hiertää etenkin kiista kiky-tuntien kohtalosta.

Metsäteollisuus on puolestaan ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta, joka alkaa maanantaina. Jos Paperiliiton kanssa päästään sopuun, työsulku puretaan Paperiliiton osalta.

Paperiliiton ohella työsulun on määrä koskea Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniä. Näiden kahden liiton osalta Metsäteollisuus pitkitti työsulun keston seitsemään vuorokauteen tammikuun lopussa.

Myös Ammattiliitto Prohon kuuluvat paperin toimihenkilöt ovat olleet lakossa viime viikon maanantaista alkaen ja lakon on määrä päättyä tänään puolilta öin. Pro on kuitenkin ilmoittanut toisesta, käytännössä kaksi viikkoa kestävästä työnseisauksesta, joka alkaa 13. helmikuuta. Sähköliittolaisia taas on osallistunut Paperiliiton tukilakkoon, joka alkoi 27. tammikuuta ja jonka on määrä päättyä maanantaina.