Paavo Väyrysen paluu puolueeseen jakaa keskustapäättäjiä — "Nämä seikkailut muissa liikkeissä eivät hirveästi luottamusta herätä”

Jaana Kankaanpää

Paavo Väyrysen paluu keskustaan kerää kiitosta ja pyyhkeitä.

Keskustan entisen puheenjohtajan ja kunniapuheenjohtajan Paavo Väyrysen paluu puolueeseen jakaa keskustavaikuttajien mielipiteitä.

”Paavo on ollut monessa asiassa oikeassa. Hänellä on pitkä kokemus ja varmasti pystymme hyvään yhteistyöhön”, Lapin keskustan puheenjohtaja Petteri Salmijärvi sanoo.

”Paavo on aikoinaan tehnyt hyvää työtä, mutta nämä seikkailut muissa liikkeissä eivät ainakaan minulla henkilökohtaisesti hirveästi luottamusta herätä”, Jussi Ylitalo Pohjois-Pohjanmaalta sanoo.

Keskustanuorten Hanna Markkanen ei näe Väyrysen paluussa lisäarvoa keskustalle.

”Kun hän on uusia puolueita perustanut sinne tänne, ei sellainen tuo luottamusta.”

Vaikka keskustan kannatus on viime kuukausina rämpinyt gallupeissa ennätyksellisen alhaalla, eivät MT:n tavoittamat seitsemän keskustapiirin johtajaa halua vaihtaa puheenjohtajaa Vantaan puoluekokouksessa ensi kesänä.

”Toivon Katri Kulmunille työrauhaa. Hän on ollut puheenjohtaja vasta vähän aikaa, ja hänet valittiin tehtävään äärimmäisen haastavassa tilanteessa. Kukaan ei voi onnistua ilman omien tukea”, Salmijärvi sanoo.

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajan Satu Simeliuksen mukaan politiikan sisältö on puheenjohtajan henkilöä olennaisempi asia.

”Ei ole puolueen etu vaihtaa jatkuvasti puheenjohtajaa. Mieli­pidemittauksia ja puheenjohtajaspekulaatiota olennaisempaa on tehdä johdonmukaisesti keskustalaista politiikkaa.”

Puoluevaltuuston puheenjohtaja ja Pohjois-Savon keskustan puheenjohtaja Antti Kivelä ei näkisi kisassa mitään ihmeellistä.

”Keskustalaiseen kulttuuriin ja iankaikkiseen perinteeseen kuuluu, että joka ainut paikka on avoinna äänestämiselle. Ei ole mitään kummallista, jos puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille tai puoluesihteerille tulee haastajia. Itse kuitenkin tuen sataprosenttisesti Kulmunia.”

Myöskään keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen ei kaipaa Kulmunille vastaehdokkaita.

”Oma mielipiteeni on, että tässä vaiheessa puolueen puheenjohtaja ei vaihdu. Tärkeintä on kerätä oma porukka kasaan ja yhtenäiseksi. Seuraava etappi on kuntavaaleissa 2021.”

Keskustan poliittista viestiä on syytä selventää, painottavat kaikki tavoitetut piirijohtajat.

”Kun puhutaan ilmastonmuutos- ja energiakysymyksistä, aluepolitiikasta, maataloudesta ja turvallisuuskysymyksistä, olemme ehdottomasti järjen ääni tässä hallituksessa. Meidän on kuitenkin tehtävä paljon töitä, että tämä välittyy kansalaisille”, Etelä-Pohjanmaan keskustan puheenjohtaja Mikko Savola pohtii.

”Meillä on hyviä kärkiä, kuten aluepolitiikka, perhe­vapaauudistus ja ilmastorahasto. Niistä on kuitenkin pystyttävä viestimään kirkkaammin puolueen aktiiviväen ulkopuolelle”, Ylitalo Pohjois-Pohjanmaalta sanoo.

”Perheiden hyvinvointi, paikallinen päättäminen ja maaseudun elinvoima ovat selkeitä asioita, joita ajamme”, Tahvo Anttila Keski-Suomesta toteaa.

Pirkanmaan keskustapomo Tuukka Liuha arvelee, että ilmastopolitiikka herättää pelkoja monissa maaseudun ihmisissä.

”Meidän on kerrottava selkeällä kansankielellä, ettei elämä ole loppumassa maaseudulla eikä autoja oteta keltään pois. Ihmisillä on aivan perusteltu huoli siitä, miten heidän elämäntapansa käy, miten kauppaan ja lääkäriin pääsee ja miten tupa lämpenee.”

Simelius peräänkuuluttaa maltillista ja vastuullista politiikkaa.

”Meidän pitäisi rohkeammin olla maltillisia, vaikka se on tosi vaikeaa tässä ajassa, kun ääripäät nousevat. Sillä ei pääse otsikoihin, mutta haluan uskoa siihen, että pitkällä aikavälillä se kantaisi hedelmää ja suomalaisetkin siihen luottaisivat.”