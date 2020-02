Hakkarainen ja Huhtasaari kansallistaisivat maatalouspolitiikan ja irrottaisivat metsät EU:n toimivallasta – "Ei niiden tartte antaa neuvoja, miten meidän pitää pohjoisessa elää"

Juha Roininen

Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari kertovat suomalaismeppien tekevän yhteistyötä metsäasioissa. ”Aina, kun vihreää näkyy, niin sitä vastustetaan”, Hakkarainen kertoo omasta äänestyskäyttäytymisestään.

Vaikka maatalouspolitiikka on yksi EU:n syvimmälle integroituneista politiikkasektoreista, perussuomalaismeppien mielestä maatalous pitäisi kansallistaa.

”Suomen maatalouden tilanne on mennyt radikaaliin suuntaan. Mitä enemmän on annettu päätösvaltaa tänne, sitä heikommin on mennyt”, Laura Huhtasaari (ps.) sanoo.

Hakkaraisen mielestä pohjoisia oloja ei nähdä tarpeeksi vahvasti yhteisessä maatalouspolitiikassa.

”Kun mennään Kainuun korpeen tai Ranskaan, niin ei voi verrata. Ja meillä on silti samat säännöt.”

"Suomalaisten ei kannata mennä Maltalle neuvomaan, miten tonnikalaa pyydetään tai Ranskassa viiniä viljellään, ne osaa sen paremmin. Eikä niiden tartte antaa neuvoja, miten meidän pitää pohjoisessa elää", Teuvo Hakkarainen (ps.) sanoo.

Huhtasaari uskoo, että kansallinen rahoitus riittäisi pitämään suomalaisen maatalouden kilpailukykyisenä.

”Pitäisikö se irrottaa sisämarkkinoista kokonaan, tai jotain tässä pitää keksiä. Nykyinen maatalouspolitiikka tulee johtamaan siihen, että se hiipuu.”

Metsäasioihin pätevät samat säännöt. EU:n ei pitäisi perussuomalaisten mielestä puuttua siihen, miten Suomessa metsiä käytetään.

EU:lle ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta uusi vihreän kehityksen ohjelma ottaa kantaa metsiin muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojelun kautta.

"Meidän metsänkäyttöön yritetään puuttua täällä. Suomalaiset on osannut tän homman hoitaa: meillä on rajatusti metsäpaloja ja kaksinkertaistunut metsänkasvu metsänhoidon takia", Hakkarainen sanoo.

"Täällä Euroopassa sen sijaan ei olla monimuotoisesti osattu metsiä kasvattaa ja ne tulee antaa meille neuvoja. En mää tämmöistä touhua ymmärrä."

Perussuomalaiset istuvat Euroopan parlamentissa ID-ryhmässä, joka on brexitin jälkeen neljänneksi suurin poliittinen ryhmä. Huhtasaaren mielestä ryhmittymän tarkoituksena on tuoda järjen ääntä EU-politiikkaan, joka toimii suurten jäsenmaiden pillin mukaan.

ID:tä kutsutaan ääriryhmäksi, koska se on koonnut yhteen Euroopan oikeistopopulistisia, kansallismielisiä ja maahanmuuttovastaisia puolueita.

Huhtasaari ja Hakkarainen pitävät ryhmän peruslinjauksia hyvänä. He ovat yhdessä sitä mieltä, että nykyisenkaltainen EU ei palvele Suomea.

”En halua yhteistä armeijaa, en liittovaltiota, vaan itsenäisen valtion. Ainoa, joka tietää Suomen olosuhteet, ovat suomalaiset. EU:sta pitäisi tehdä itsenäisten maiden vapaakauppa-alue”, Huhtasaari painottaa.

EU:n perusarvoista räikeästi poikkeavien kantojensa takia ryhmälle ei ole myönnetty valiokuntien puheenjohtajuuksia ja varapuheenjohtajuuksia. Koska ryhmän vaikutusmahdollisuudet ovat yksin pienet, ID toivoo kasvattavansa vaikutusvaltaansa lisäämällä yhteistyötä konservatiivipuolue ECR:n kanssa.

”Kun ID ja ECR menee yhteen, niin me ollaan suurin ryhmä. Kattokaa, miten tulee käymään”, Hakkarainen vihjaa.

Euroopan parlamentin suurimmalla ryhmällä EPP:lla on 187 paikkaa. ID:lla on 76 paikkaa ja ECR:lla 62 meppiä.

Lue myös:

Perussuomalaiset haluavat kaataa EU:n vihreän diilin – "Suomalaisille EU on semmoinen pirun luola"