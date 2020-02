Kokoomuksen konkaripoliitikko oman puolueen puheenjohtajakisasta ja hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa: "Täysin turhaa keskustelua!"

Salolainen: Orpo on pärjännyt hyvin ja voi jatkaa puheenjohtajana.

Jaana Kankaanpää

"Kokoomuksen tilanne on nyt niin hyvä, ettei sisäisiä kuvioita ole tarpeen sotkea eikä keikuttaa venettä", sanoo puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Pertti Salolainen.

"Voin kyllä kommentoida", kokoomuksen entinen puheenjohtaja, pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Pertti Salolainen vastaa MT:n pyyntöön arvioida kokoomuksen ja Suomen poliittista tilannetta.

"Ensinnäkin on täysin turhaa ja ennenaikaista keskustella hallitusyhteistyöstä. Vaalit käydään ensin ja sitten katsotaan, millä puolueilla on edellytykset yhteistyöhön."

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Wille Rydman sanoi helmikuun alussa, että hänen puolueensa tulisi avata mahdollisuus hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa ja että perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe.

"Jos joku yksittäinen kansanedustaja esittää mielipiteitään, se ei ole sama kuin kokoomus", Salolainen kuittaa.

"Kokoomuksen tilanne on nyt niin hyvä, ettei sisäisiä kuvioita ole tarpeen sotkea eikä keikuttaa venettä. Hallitus syöttää koko ajan opposition lapaan virheitään ja päättämättömyyttään, ja kokoomus voi pelkästään ottaa syöttöjä vastaan ja esittää omia ratkaisujaan ja tehdä politiikkaa."

Oppositio voi toki tehdä yhteistyötä ja äänestää samassa rintamassa, kun ajatukset käyvät yksiin.

"Mutta se ei tarkoita vielä hallitusyhteistyötä. Sitä paitsi: SMP hajosi, kun tuli hallitukseen, ei kestänyt vastuunkantamista. Perussuomalaiset hajosi, kun tuli hallitukseen. Jos sellainen hallitusohjelma saataisiin, että muut voisivat lähteä yhdessä perussuomalaisten kanssa, ohjelma ei olisi heille kovin hyvä. Ensimmäiseksi heidän pitäisi luopua EU-vastaisuudestaan."

Yhtä tyhjän kanssa on Salolaisen mielestä puhua puheenjohtajavaalista ensi kesän puoluekokouksessa.

"Petteri Orpo on pärjännyt hyvin. Kokoomus sai vaaleissa yhden kansanedustajan lisää, kun hallituksessa nyt keikkuva keskusta menetti 18! Lisäksi nykyinen puheenjohtaja on halukas jatkamaan eikä vastaehdokkaita ole ilmoittautunut. Orpo voi hyvin jatkaa."

Tuoreissa kyselyissä esiin on noussut puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen nimi. Puolueväen kyselyssä Häkkästä on toivottu Orpolle vastaehdokkaaksi ja piiripäättäjien joukossa häntä on pidetty jopa Orpoa suositumpana. MT:n kyselyssä viime elokuussa Orpon ohi kiilasi kansan mielissä Häkkänen ja myös kansanedustaja Elina Lepomäki, mutta kokoomuslaisille Orpo oli yhä ykkönen.

Puheenjohtajan valitsee piirien lähettämistä puolueen jäsenistä koostuva puoluekokous.

"Orpo olisi pääministeri, ellei Liike Nyt olisi vienyt marginaaliääniä monissa vaalipiireissä", Salolainen sanoo. Ollaanko kokoomuksessa siis katkeria Liike Nytin perustaja Harry Harkimolle (ent. kok.)?

Salolainen hymähtää.

"En ymmärrä, mitä sellainen pikkupuolue edes voi tehdä muuta kuin viedä kokoomukselta ratkaisevat äänet."