IS: Haavisto ei tunnista rikosta tapahtuneen – valtakunnansyyttäjä tutkii al-Holin leiriin liittyviä toimia

Sanne Katainen

Ulkoministeri Pekka Haaviston toimista tehtävä esitutkinta voi kestää syksyyn saakka.

Al-Holin leiriin liittyvien toimien tutkinnan kohteena oleva ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi tapausta iltapäivällä eduskunnassa.

"Se on hyvä, että selvitetään perusteellisesti. Siellä on selvästi saatu selvyyttä moniin kysymyksiin, joita siellä on ollut", Haavisto kertoi Ilta-Sanomien mukaan.

Lehden mukaan Haavisto tunnista mitään rikoksia tapahtuneen. Siksi hän katsoo voivansa jatkaa ulkoministerinä tutkinnan aikana.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan Haavisto voi jatkaa ulkoministerinä epäilyistä huolimatta, kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Valtakunnansyyttäjän mukaan tutkinta voi kestää syksyyn. Tutkinnasta päätti eduskunnan perustuslakivaliokunta yksimielisesti ja sen tekee valtakunnansyyttäjä.

