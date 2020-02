Toimittajalta: Rahoitushuippukokous tarkoittaa yöttömiä öitä ja alati rullaavia Excel-tiedostoja

Rahoitusneuvotteluista odotetaan pitkiä.

EU:n huippukokoukset ovat toimittajalle rankka rutistus. Epäergonomiset työskentelytilat, liian kovaa huriseva ilmastointi ja loputtomalta tuntuva odotus ovat EU-huippukokouksen kulmakivet.

Kahvissakaan ei ole kehumista, mutta sitä tarvitaan, jotta jaksaa valvoa.

Mutta valitus sikseen. Pitkissä kokousputkissa on myös paljon hyvää: harvassa työssä pääsee seuraamaan näin läheltä EU-päätöksentekoa ja kuulemaan ensimmäisten joukossa sen, mikä on jäsenmaiden yhteinen lopputulos.

Tällä kertaa Brysselissä neuvotellaan rahasta.

EU:lla on käytössään satojen miljardien budjetti, joka pitää rakentaa Britannian lähdön jälkeen uudelleen. Jäsenmaiden on nyt pohdittava, paljonko ne haluavat laittaa rahaa EU-kassaan, jotta kaikkia unionille tärkeitä prioriteetteja voidaan rahoittaa.

Vaikka EU-raha harvaa lukijaa ehkä kiinnostaa, budjettikeskustelu on tärkeä. Se antaa suuntaa sille, miltä tuleva EU näyttää.

Miljardeista kilpailevat vanhat kohteet, eli maatalous ja aluekehitys, sekä uudet haasteet kuten tutkimus, puolustus ja maahanmuutto.

Jos toimittajilla on rankkaa, niin on varmasti itse neuvottelijoillakin. Excel-tiedostot ovat suuria ja luvut niiden sisällä vaihtuvat kovaa vauhtia.

Koska menossa on vasta ensimmäinen neuvottelupäivä, jäsenmaiden toiveet ovat vielä kaukana toisistaan. Tietoon on tullut ainakin se, ettei osa nettomaksajista halua laittaa EU-kassaan penniäkään nykyistä enempää.

Erot jäsenmaiden kannoissa voivat tuntua pilkun viilaukselta, mutta oikeasti pöydissä puhutaan miljardeista.

Päätös tarvitaan kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. Moni lainsäädäntö ei etene ilman, että rahat ovat tiedossa. Jonkun on siis joustettava.

Myös Suomella on oma taistelunsa käytävänä. Suomi on perinteisesti kotouttanut rahaa maataloustukien – erityisesti maaseudun kehittämisen – kautta. Nyt tukien taso on aikeissa laskea.

Komission budjettiesitys laskisi maataloustukia 60 miljoonalla eurolla vuodessa, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ehdotus jonkin verran vähemmän.

Suomen neuvottelutaktiikka on torjua leikkaukset ja varmistaa, että viljelijät saavat riittävät tukensa myös jatkossa.

Seitsemän vuotta sitten tehty päätös saatiin puserrettua toisella yrityksellä 24 tunnin jälkeen. Tällä kertaa menossa on ensimmäinen yritys, mutta tahtotilaa näyttää löytyvän saamaan aikaan lopullinen ratkaisu.

Kokouksen kestoa on vasta arvuuteltu, mutta joissain skenaarioissa mukaan olisi pitänyt pakata viidet alushousut.

Toivottavasti päättäjät pitävät tauon jossain välissä, koska numerot asettuvat Exceliin varmasti paremmin yöunien jälkeen.