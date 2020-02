Pääministeri Marin ei kommentoi yksittäisten hallituspuolueiden ilmastokantoja – kysymykset heräsivät ilmastokokouksen jännitteistä

Pääministeri Sanna Marin sanoo pitävänsä kiinni siitä, että hallitusohjelman kunnianhimoinen ilmastopolitiikka toteutetaan. LEHTIKUVA/AFP

Hallitusyhteistyön sujuvuus on jälleen noussut keskustelun aiheeksi, kun Helsingin Sanomat kertoi tänään kuun alussa ollutta ilmastokokousta edeltäneistä jännitteistä. Lehden mukaan ilmastokokousta edeltävänä iltana vihreät käveli ulos hallituksen palaverista, koska vihreillä ja keskustalla oli erimielisyyttä maankäyttösektorin ilmastonieluista.

Brysselissä EU-johtajien huippukokoukseen osallistuva pääministeri Sanna Marin (sd.) ei suostu kommentoimaan yksittäisten hallituspuolueiden positioita tai vaatimuksia.

"Jokainen puolue itse ilmaiskoon omat prioriteettinsa. Minun tehtäväni pääministerinä on varmistaa, että hallitusohjelma tulee kokonaisuudessaan toimeenpannuksi", Marin sanoi.

Marin muistuttaa, että hallitusohjelma on yhdessä sovittu ja kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneita. Hänen mukaansa monia ilmastoon liittyviä toimia on valmistelussa. Hallituksella on käynnissä esimerkiksi energiaverotuksen kokonaisuudistus ja fossiilittoman liikenteen tiekartan laatiminen, Marin luettelee.

Marin sanoo pitävänsä pääministerinä kiinni siitä, että hallitusohjelman kunnianhimoinen ilmastopolitiikka myös toteutetaan.

