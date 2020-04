Politiikka

Ruotsalaisen kansanpuolueen tavoitteista yksi menee ylitse muiden: "Hallituspaikka on RKP:lle välttämätön" Politiikka Antti Kantola Ruotsalaisen kansanpuolueen RKP:n keskeisin poliittinen tavoite on pääsy hallitukseen. Puolueelle on erittäin tärkeää istua pöydissä, joissa päätetään valtakunnan asioista.

Sanne Katainen

Ruotsalainen kansanpuolue on mukana sosiaalidemokraatti Sanna Marinin (keskellä) johtamassa hallituksessa, jonka oikeusministeri on RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (toinen oikealta). Henrikssonin oikealla puolella on vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. Äärimmäisenä vasemmalla on vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson, jonka vieressä on keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

"Noin asian voi määritellä, ja lähes tuohon tapaan puolueen nykyinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on tainnut asian todetakin", sanoo Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, valtiotieteiden tohtori Markku Jokisipilä. "Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana RKP oli hyvin erikoisessa tilanteessa, kun puolue oli oppositiossa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin", Jokisipilä sanoo.