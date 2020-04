Politiikka

Oppositio on koettu, uudet näkökulmat on hankittu – "RKP:n pitää olla hallituksessa – nyt ja aina" Politiikka Antti Kantola Oppositiokausi 2015–2019 oli ruotsalaiselle kansanpuolueelle RKP:lle kova kokemus. ”Tuff”, puolueen pohjalaiset aktiivit sanovat.

Johannes Tervo

Madelene Lindqvist on RKP:n ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Vöyriltä. Lindqvist on perhevapaalla, vaunuissa on hänen tyttärensä Agnes Häggblom. Perhevapaan jälkeen Lindqvist palaa toiminnanjohtajan työhönsä ruotsinkielisen Pohjanmaan maataloustuottajien liittoon.

"Nelivuotiskausi oppositiossa oli ruotsalaiselle kansanpuolueelle poikkeuksellinen kokemus", RKP:n vöyriläinen kunnanvaltuutettu Madelene Lindqvist sanoo vuosista 2015–2019. "Saattoi oppositioajasta toki olla hyötyäkin, välillä on hyvä katsoa asioita uudesta näkökulmasta."