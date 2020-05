Koronatukia jaettu jo noin 400 miljoonaa – suhteessa eniten tukirahaa Uudellemaalle ja Pohjois-Karjalaan

Suhteessa yritysten määrään vähiten tukea on myönnetty Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle

Jukka Pasonen

Suhteessa yritysten määrään Uusimaa ja Pohjois-Karjala ovat saaneet yli kaksinkertaisen määrän koronatukirahaa.

Business Finlandin ja ely-keskusten tähän mennessä myöntämistä koronatuista on jaettu suhteessa yritysten määrään eniten rahaa Uudellemaalle ja Pohjois-Karjalaan. Kappalemääräisesti tukia on myönnetty suhteessa eniten Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Vastaavasti suhteessa vähiten rahaa ja kappalemääräisiä tukipäätöksiä on kohdistunut Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle.

