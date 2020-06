Politiikka

Kaavamerkinnällä suojelu maanomistajaa kuulematta kuohuttaa: inkoolaisen tilan metsiin kaavoitettu uusia suojelukohteita yli sata hehtaaria Politiikka Tuulikki Viilo Maakuntakaavaan on merkitty uusia suojelukohteita. Kiinteistörajat eivät ole lähtökohta kaavoitusvaiheessa. Tapa loukkaa vahvasti maanomistajan oikeuksia, sanoo MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti.

Kari Salonen

Bjuseträskin alueella Inkoossa on noin 50 hehtaaria suojelualueeksi kaavoitettua talousmetsää. Otto von Frenckellin mailla suvun metsiä on kaavoitettu suojelukohteiksi yhteensä yli sata hehtaaria. Kyseessä on iso periaatevääryys, hän sanoo. ”Metsää ei pitäisi suojella kaavamerkinnällä. Pakkokeinoja ei saa käyttää. Metsätalous on laillista elinkeinonharjoitusta, joka tuo hyvinvointia koko yhteiskunnalle.”

Yksityisten maiden merkintä uusiksi suojelualueiksi maakuntakaavaan kuohuttaa osaa maanomistajista. Keskustelu käy kiivaana erityisesti Uudellamaalla. Jos alue merkitään kaavaan suojelualueeksi, se rajoittaa heti maanomistajan mahdollisuuksia käyttää maitaan, sanoo MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti. "En usko, että metsäfirma ostaa puuta alueelta, joka on merkitty maakuntakaavaan suojelualueeksi."