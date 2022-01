Aluevaltuustojen ei pidä riidellä, vaan lyödä päätöksiä pöytään – aikataulu painaa ja osa alueista on jäämässä toimeenpanossa jälkeen

Vaihtelu sote-alueiden valmistelussa on suurta ja osa alueista on pahasti jäljessä. Valmistelussa pisimmällä olevilla alueilla on paras mahdollisuus selviytyä aikataulussa, MT:n uutispäällikkö Aimo Vainio kirjoittaa analyysissään.