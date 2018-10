Li Andersson: "Olemme johdonmukaisin puolue Venäjä-politiikassa"

Ketä poliitikkoa arvostat kilpailevista puolueista?

"Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala on tyypillinen esimerkki poliitikosta, jonka kanssa on helppo keskustella asioista. Puumala yrittää rakentaa ilmapiiriä, jossa on mahdollista löytää yhteisymmärrys. Sivistysvaliokunnan henki on säilynyt hyvänä kovista koulutusleikkauksista huolimatta."