Stubb vai Weber? – EU:n johtajaehdokkaasta päätetään torstaina Helsingissä

Presidentti Niinistön mukaan EU on pudonnut maailman päättäjien pöydistä. Euroopan komission puheenjohtajan tehtävä on nostaa EU niihin takaisin.

Liberaali vai konservatiivi? Siinä ovat EU-puolue EPP:n vaihtoehdot puolueen kärkiehdokkaaksi Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Liberaali vaihtoehto on suomalainen Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb. Konservatiivi on saksalainen meppi Manfred Weber. Hän on puolueen Euroopan parlamentin ryhmän puheenjohtaja.