Länsi-Balkanista tuli suurvaltojen pelinappula ja maailmanpolitiikan polttopiste – Suomi on nyt keskeinen tekijä EU-puheenjohtajana Politiikka Eija Mansikkamäki Länsi-Balkanin niemimaan kirjavat kansat ovat pettyneitä EU:hun, ja poliittista aukkoa haluavat paikata niin Venäjä, Kiina kuin arabitkin.

Eija Mansikkamäki

Pohjois-Makedonian pääkaupungin Skopjen keskusta on pörheä: kansallistuntoa on pönkitetty aivan viime vuosina lukuisin patsaskopioin ja rakentamalla keskustan palatsit uudelleen. Mallia on otettu Pariisista. Keskusaukiota hallitsee maan entisen kuninkaan Aleksanteri Suuren 22-metrinen patsas. Kaupunki kärsi laajasti maanjäristyksestä vuonna 1963.

Euroopassa on alue, josta puhutaan vähän, mutta jossa tapahtuu paljon. Se on Länsi-Balkan. Kreikan pohjoispuolella levittäytyvä niemimaa oli yhtenäistä Jugoslaviaa vuodet 1918–2003, kunnes jakaantui seitsemäksi valtioksi. Niistä Slovenia ja Kroatia ovat jo liittyneet EU:hun, lopuissa on enemmän ja vähemmän valmiita pyrkijöitä. Albania oli alun perinkin itsenäinen.